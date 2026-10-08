Oboseala care ascundea o boală severă a inimii. Cum a fost tratat un bărbat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 11:08

Vasile, în vârstă de 69 de ani, începuse de câțiva ani să obosească ușor la eforturi mici. Ulterior, a apărut și dificultatea de respirație în timpul unor activități banale, care ajunsese să îi afecteze calitatea vieții.

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