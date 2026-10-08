Oboseala care ascundea o boală severă a inimii. Cum a fost tratat un bărbat

Vasile, în vârstă de 69 de ani, începuse de câțiva ani să obosească ușor la eforturi mici. Ulterior, a apărut și dificultatea de respirație în timpul unor activități banale, care ajunsese să îi afecteze calitatea vieții.
Pentru că bărbatul avea și obezitate, dislipidemie, diabet zaharat de tip 2, hipertensiune arterială, iar în trecut suferise un infact miocardic în urma căruia i s-a implantat un stimulator cardiac, medicul care îl monitoriza i-a recomandat o evaluare cardiologică amănunțită.
Așa a aflat că suferă de insuficiență mitrală secundară severă, ecocardiografia efectuată evidențiind o dilatare a inelului mitral și o restricție a foițelor valvei. Concret, valva nu se mai închidea complet când inima se contracta, ceea ce provoca o revenire a sângelui din ventriculul stâng în atriul stâng.
Vasile avea nevoie de tratament cât mai repede posibil, însă bolile asociate și antecedentele cardiovasculare nu îl făceau eligibil pentru o operație clasică, pe cord deschis. Prin urmare, bărbatul a început să se informeze și să caute soluții pentru problema sa de sănătate. Așa a ajuns să se programeze la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR.
Ținând cont de toate particularitățile pacientului, Prof. Dr. Horațiu Moldovan i-a propus lui Vasile, ca metodă de tratament, o intervenție minim invazivă de reparare transcateter a valvei mitrale.
Înainte de intervenție, Vasile a fost evaluat ecocardiografic de Dr. Monica Trofin-Bănescu, medic primar cardiologie și șefa Secției de Cardiologie și coordonator Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC) la Spitalul Clinic SANADOR. Au fost astfel confirmate regurgitarea mitrală severă și restricția de mobilitate a foițelor valvei mitrale.
Pentru repararea transcateter a valvei mitrale, Prof. Dr. Horațiu Moldovan a implantat un dispozitiv PASCAL Ace, care a apropiat foițele valvei și a redus regurgitarea. Abordul s-a realizat la nivel inghinal, prin vena femurală. Astfel, intervenția a fost efectuată fără să fie nevoie de oprirea inimii și fără deschiderea sternului.
Operația s-a desfășurat fără probleme, iar pacientul a avut o evoluție postoperatorie favorabilă, ceea ce a permis externarea sa la câteva zile după intervenție. Succesul intervenției a fost confirmat la ecografia cardiacă de control. Insuficiența mitrală era redusă semnificativ, prezentând doar o regurgitare reziduală ușoară.
La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare au acces la evaluare multidisciplinară în cadrul Echipei inimii, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător fiecărui caz. Procedurile de cardiologie intervențională, atunci când există recomandare în acest sens, sunt realizate în Laboratorul de Cateterism, dotat cu echipamente performante, inclusiv cu două angiografe Philips Azurion 7, sau în sala hibridă din blocul operator complet digitalizat. Atunci când sunt necesare intervenții complexe de chirurgie cardiovasculară, acestea sunt efectuate în blocul operator complet digitalizat de la Spitalul Clinic SANADOR.