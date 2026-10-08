Nu te mai uita doar la preț când alegi furnizorul de energie! ANRE introduce „semaforul” pentru clienți

Publicat 8 oct. 2026, 10:33 Actualizat 8 oct. 2026, 10:34

Românii vor putea afla nu doar cât costă energia sau gazele, ci și cât de bine își tratează furnizorul clienții. ANRE introduce un nou indicator care va arăta cât de eficient sunt soluționate reclamațiile, iar furnizorii vor primi calificative de la roșu la verde.

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