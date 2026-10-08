Nu te mai uita doar la preț când alegi furnizorul de energie! ANRE introduce „semaforul” pentru clienți

Românii vor putea afla nu doar cât costă energia sau gazele, ci și cât de bine își tratează furnizorul clienții. ANRE introduce un nou indicator care va arăta cât de eficient sunt soluționate reclamațiile, iar furnizorii vor primi calificative de la roșu la verde.
Alegerea unui furnizor de energie ar putea deveni mai simplă pentru consumatori. ANRE schimbă modul în care sunt evaluate relațiile dintre furnizori și clienții lor și introduce un indicator care va putea fi urmărit public.
Prin Ordinul nr. 61/2026, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat o procedură unitară pentru gestionarea plângerilor formulate de clienții casnici și ceilalți consumatori de energie electrică și gaze naturale.
Furnizorii vor primi „note” de la roșu la verde
Elementul central al noilor reguli este Indicele de Gestionare a Plângerilor (IGP).
Pe scurt, indicatorul va arăta cât de bine se descurcă fiecare furnizor atunci când un client are o problemă și depune o reclamație.
În calcul vor intra numărul plângerilor ajunse la ANRE, numărul reclamațiilor considerate întemeiate și câte dintre acestea au rămas nerezolvate în termenul prevăzut de lege.
Furnizorii vor fi diferențiați printr-un sistem de culori
În funcție de valoarea IGP, fiecare furnizor va primi o clasificare vizuală:
Sistemul urmează să fie integrat în comparatoarele de oferte administrate de ANRE pentru energie electrică și gaze naturale.
Cu alte cuvinte, consumatorii vor putea vedea mai ușor care furnizori au rezultate bune în relația cu clienții și care au probleme în gestionarea reclamațiilor.
Prețul nu va mai fi singurul criteriu
ANRE spune că noul sistem le oferă consumatorilor un criteriu suplimentar atunci când compară ofertele.
„Până acum, consumatorul putea compara prețuri. De acum va putea compara și comportamente”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE.
Potrivit acestuia, nu este vorba despre introducerea unei sancțiuni, ci despre creșterea transparenței. Furnizorii care își rezolvă eficient problemele clienților vor putea fi diferențiați public de cei care au rezultate mai slabe.
Unde vom putea vedea rezultatele
Valorile IGP vor fi raportate și determinate trimestrial.
În viitor, culorile asociate furnizorilor vor fi afișate direct în comparatoarele ANRE pentru ofertele de energie electrică și gaze naturale.
Până când aceste funcționalități vor fi disponibile, Autoritatea va publica valorile IGP pentru fiecare furnizor pe site-ul propriu.
Un nou criteriu pentru alegerea furnizorului
Măsura vine în contextul inițiativelor europene privind protecția consumatorilor din energie. Comisia Europeană a prezentat în martie 2026 „Citizens Energy Package”, care pune accent pe transparență, compararea mai ușoară a ofertelor și îmbunătățirea relației dintre furnizori și consumatori.
Astfel, atunci când vor căuta o ofertă de energie sau gaze, consumatorii vor putea ține cont nu doar de cât plătesc, ci și de cum este gestionată relația cu furnizorul după semnarea contractului.