Salariile au crescut, dar nu țin pasul cu scumpirile - date INS. Românii au câștigat în medie cu 29 de lei mai mult

Salariul mediu net a crescut în septembrie cu 29 de lei față de luna precedentă, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Procentual, majorarea salarială lunară a fost mai mică decât ritmul de creștere al prețurilor din luna septembrie, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a fost afectată.
Veniturile au crescut mai puțin decât prețurile
Potrivit datelor oficiale publicate de INS joi, 12 noiembrie 2026, câștigul salarial mediu net a fost de 5.717 lei, în creștere cu 29 de lei (+0,51%) față de luna august 2026, iar cel brut a ajuns în septembrie la 9.532 de lei, cu 35 de lei (+0,37%) mai mult decât în luna precedentă.
Prin comparație, prețurile de consum au crescut în septembrie față de august cu 0,77%. Cu alte cuvinte, inflația lunară a fost mai mare decât avansul atât al salariului brut, cât și al celui net.
Este adevărat că, față de intervalul anterior analizat, august față de iulie, discrepanța dintre indicele prețurilor de consum și cel al veniturilor salariale s-a redus semnificativ.
Evolutia salariu-preturi de consum (INS)
Unde sunt cele mai mari și cele mai mici venituri
Cele mai mari salarii din economie au fost înregistrate în:
activități de programare și consultanță IT: 13.513 lei net;
extracția petrolului și gazelor naturale: 13.336 lei net.