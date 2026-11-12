Benzina și motorina s-au ieftinit, dar prețurile rămân uriașe. Cât costă un litru în București

Publicat 12 nov. 2026, 14:16 Actualizat 12 nov. 2026, 14:17 Sursă Realitatea PLUS

Prețurile carburanților au înregistrat ușoare reduceri în benzinăriile din România, însă șoferii continuă să plătească sume ridicate pentru un litru de benzină sau motorină. Reducerile ajung la 15 bani pe litru în cazul benzinei și la 10 bani pentru motorină, dar ieftinirile nu compensează scumpirile semnificative din ultimul an.

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