Guvernul intervine pentru Liberty Galați. Salariile a 2.200 de angajați ar putea fi plătite în continuare din Fondul de garantare

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 12 nov. 2026, 12:51

Guvernul pregătește o măsură de urgență pentru cei peste 2.200 de angajați ai combinatului Liberty Galați, după ce problemele financiare ale companiei au dus la acumularea unor restanțe salariale și la proteste ale muncitorilor. Potrivit unui proiect de ordonanță aflat pe agenda ședinței de Guvern de joi, perioada în care salariile restante pot fi achitate din Fondul de garantare ar urma să fie dublată, de la 6 la 12 luni.

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