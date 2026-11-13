Industria accelerează în septembrie față de august, dar pierde peste 6% într-un an

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 10:23

Industria românească a continuat să înregistreze rezultate negative în 2026, producția industrială fiind în scădere cu 6,1% ca serie brută în septembrie față de perioada similară din 2025. În primele nouă luni ale anului, reculul a ajuns la 3,7%, potrivit datelor INS.

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