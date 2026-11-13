Industria accelerează în septembrie față de august, dar pierde peste 6% într-un an

Industria românească a continuat să înregistreze rezultate negative în 2026, producția industrială fiind în scădere cu 6,1% ca serie brută în septembrie față de perioada similară din 2025. În primele nouă luni ale anului, reculul a ajuns la 3,7%, potrivit datelor INS.
Producția industrială din România a înregistrat o scădere de 6,1% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Deși raportat la luna august a fost consemnat un avans de 13,7% ca serie brută, evoluția ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o contracție de 2,6%. Bilanțul primelor nouă luni arată o reducere a activității industriale cu 3,7% ca serie brută și cu 3,9% ca serie ajustată.
Producția industrială a crescut cu 13,7% față de august, susținută de industria prelucrătoare
Comparativ cu luna august 2026, producția industrială calculată ca serie brută a înregistrat un avans de 13,7% în septembrie. Principalul motor al acestei evoluții a fost industria prelucrătoare, unde producția a crescut cu 18,9%.
În schimb, celelalte două mari sectoare industriale au consemnat rezultate negative. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-a redus cu 9,7%, în timp ce industria extractivă a înregistrat un recul de 2,4%.
Imaginea este diferită în cazul indicatorului ajustat în funcție de zilele lucrătoare și de sezonalitate. Potrivit INS, acesta a coborât cu 2,6% față de august, pe fondul scăderilor înregistrate în toate cele trei ramuri industriale.
Astfel, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 4,9%, industria extractivă cu 4,2%, iar industria prelucrătoare cu 1,8%.
Industria prelucrătoare, scădere de 7,2% într-un an
Raportat la septembrie 2025, producția industrială a fost mai mică cu 6,1% ca serie brută. Evoluția negativă a fost determinată în principal de rezultatele industriei prelucrătoare, unde producția s-a diminuat cu 7,2%.
Un alt sector care a contribuit la scăderea activității industriale a fost cel al producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu un recul de 3,4%.
Singura ramură care a înregistrat o evoluție pozitivă a fost industria extractivă, cu o creștere de 5,2% față de aceeași lună a anului precedent.
Și indicatorul ajustat sezonier confirmă tendința descendentă. În septembrie 2026, producția industrială a fost cu 6,2% sub nivelul din septembrie 2025. Industria prelucrătoare a consemnat o scădere de 7,2%, iar sectorul energetic s-a redus cu 2,9%. În schimb, industria extractivă a raportat un avans de 5,2%.
Producția industrială a pierdut 3,7% în primele nouă luni din 2026
Datele statistice arată că industria românească a rămas pe o traiectorie negativă și la nivelul întregului interval ianuarie-septembrie 2026. Comparativ cu primele nouă luni din 2025, producția industrială a scăzut cu 3,7% ca serie brută.
Cea mai slabă evoluție a fost înregistrată de industria prelucrătoare, care a raportat o contracție de 4,7%. În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1,5%, iar industria extractivă a avut un avans de 0,7%.
Pe seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, declinul producției industriale a fost de 3,9% în primele nouă luni ale anului, față de intervalul similar din 2025.
În această variantă de calcul, industria prelucrătoare a înregistrat o scădere de 5,1%. Celelalte două sectoare au rămas pe plus: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 1,1%, iar industria extractivă cu 0,5%, potrivit INS.