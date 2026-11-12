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ExclusivEconomie· 1 min citire
Mărturii în lacrimi după valul de scumpiri record. Combustibilii și chiriile, majorări uriașe în octombrie
Publicat12 nov. 2026, 21:00
Actualizat12 nov. 2026, 21:01
SursăRealitatea PLUS
Rata anuală a inflației a ajuns la 6.9% în octombrie, iar românii resimt tot mai puternic scumpirile la pompă, la chirii și în magazine. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii, în special la chirii. Motorina, benzina și unele produse alimentare au continuat și ele să se scumpească. Echipa REALITATEA PLUS a stat de vorbă cu românii din Iași și Vrancea, care au mărturisit cu ochii în lacrimi că nu le mai ajung banii nici pentru mâncare.
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