Mărturii în lacrimi după valul de scumpiri record. Combustibilii și chiriile, majorări uriașe în octombrie

Publicat 12 nov. 2026, 21:00 Actualizat 12 nov. 2026, 21:01 Sursă Realitatea PLUS

Rata anuală a inflației a ajuns la 6.9% în octombrie, iar românii resimt tot mai puternic scumpirile la pompă, la chirii și în magazine. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii, în special la chirii. Motorina, benzina și unele produse alimentare au continuat și ele să se scumpească. Echipa REALITATEA PLUS a stat de vorbă cu românii din Iași și Vrancea, care au mărturisit cu ochii în lacrimi că nu le mai ajung banii nici pentru mâncare.

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