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Mărturii în lacrimi după valul de scumpiri record. Combustibilii și chiriile, majorări uriașe în octombrie

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat12 nov. 2026, 21:00
Actualizat12 nov. 2026, 21:01
SursăRealitatea PLUS

Rata anuală a inflației a ajuns la 6.9% în octombrie, iar românii resimt tot mai puternic scumpirile la pompă, la chirii și în magazine. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii, în special la chirii. Motorina, benzina și unele produse alimentare au continuat și ele să se scumpească. Echipa REALITATEA PLUS a stat de vorbă cu românii din Iași și Vrancea, care au mărturisit cu ochii în lacrimi că nu le mai ajung banii nici pentru mâncare.

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Alimentele s-au scumpit din nou, odată cu creșterea inflației de la 6,3 la sută la 6,9 la sută. Cele mai scumpe sunt ouăle, laptele și carnea de vită.

Pensionarii sunt disperați după noul val de scumpiri. Pensiile nu au mai fost indexate de doi ani, iar mulți dintre ei spun că nu mai au bani pentru mâncare și medicamente. Echipa REALITATEA PLUS a stat de vorbă cu pensionarii din Iași.

Iar piețele din Vrancea sunt goale. Pe lângă pensionari, și comercianții au de suferit din cauza scumpirilor.

În același timp, motorina și chiriile sunt în fruntea scumpirilor, cu 43,4 la sută, respectiv 38,4 la sută. Iar energia termică s-a scumpit cu 5,22 la sută, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

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