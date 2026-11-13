Annabella închide magazine preluate de la Profi și Mega Image. Cel puțin 15 unități nu mai funcționează

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 13:08

La un an de la achiziția celor 87 de magazine de la Profi și Mega Image, Annabella a început să își restructureze rețeaua comercială. Retailerul controlat de familia Mutu a închis cel puțin 15 dintre unitățile preluate.

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