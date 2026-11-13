Annabella închide magazine preluate de la Profi și Mega Image. Cel puțin 15 unități nu mai funcționează
Annabella închide 15 magazine preluate de la Profi și Mega Image. Foto/Annabella
La un an de la achiziția celor 87 de magazine de la Profi și Mega Image, Annabella a început să își restructureze rețeaua comercială. Retailerul controlat de familia Mutu a închis cel puțin 15 dintre unitățile preluate.
Cel puțin 15 dintre magazinele intrate în portofoliul Annabella în urma tranzacției cu grupul Ahold Delhaize apar ca fiind închise permanent pe Google Maps. Unitățile sunt distribuite în mai multe orașe și localități din țară, inclusiv București, Timișoara, Cluj-Napoca și Ploiești, la numai un an după ce retailerul controlat de familia Mutu a făcut un pas important în strategia de extindere națională.
Printre punctele de lucru care figurează cu statutul de închis permanent se numără magazine din București, situate pe Bulevardul Dacia, strada Ritmului, Șoseaua Pantelimon și Bulevardul Ion Ionescu de Brad.
Lista include și două unități din Timișoara, de pe străzile Miorița și Daliei, respectiv două magazine din Cluj-Napoca, amplasate pe străzile Alexandru Roșca și Ploiești. În Ploiești este indicată închiderea unui magazin de pe strada Lupeni.
Alte unități care apar ca fiind închise se află în Ghimbav, Bragadiru, Fierbinți-Târg și Periș, dar și în localitatea Pantelimon, unde sunt menționate două adrese: Bulevardul Biruinței și strada Sfântul Gheorghe.
Ziarul Financiar a solicitat un punct de vedere reprezentanților Annabella cu privire la motivele închiderii acestor magazine și la eventualele planuri de reorganizare a rețelei, însă compania nu a transmis un răspuns până la momentul publicării informațiilor.
Semnele unei restrângeri a activității au apărut încă din vara acestui an. În august, ZF relata despre închiderea magazinului Annabella de pe Bulevardul Dacia din București, la doar câteva luni după ce spațiul fusese rebranduit.
Extinderea Annabella în București, urmată de noi închideri
Intrarea pe piața Capitalei a reprezentat una dintre direcțiile importante ale strategiei de creștere a retailerului vâlcean. În noiembrie 2025, Annabella începuse deja să schimbe identitatea comercială a magazinelor Profi și Mega Image cumpărate, prin instalarea propriului brand pe unitățile preluate din București.
Pentru compania deținută de Dan și Dorina Mutu, revenirea în Capitală a venit după o primă experiență, începută în 2016. Atunci, antreprenorii au achiziționat trei magazine Mega Image din București, însă proiectul nu a avut continuitate, unitățile fiind închise ulterior.
Noua operațiune de extindere, derulată în 2025, a avut o amploare mult mai mare și nu s-a limitat la București. Annabella a cumpărat 87 de supermarketuri și magazine de proximitate operate anterior sub mărcile Profi și Mega Image de grupul Ahold Delhaize, cu acționariat olandezo-belgian.
Tranzacția a făcut parte din condițiile impuse de Consiliul Concurenței pentru aprobarea achiziției Profi de către Ahold Delhaize. Grupul internațional a trebuit să cedeze o parte dintre magazine pentru a putea finaliza preluarea rețelei.
O rețea extinsă în 17 județe, dar cu provocări logistice
Înainte de această achiziție, Annabella își desfășura activitatea în principal în județele Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița. Preluarea celor 87 de unități a schimbat semnificativ dimensiunea companiei și i-a extins prezența la 17 județe.
Distribuția magazinelor cumpărate a adus însă și o provocare importantă: gestionarea unor unități aflate la distanțe considerabile unele de altele. Datele analizate de ZF în baza informațiilor furnizate de Consiliul Concurenței arătau că cele mai multe dintre spațiile preluate erau concentrate în București și Ilfov, cu 21, respectiv 24 de magazine.
La momentul anunțării tranzacției, familia Mutu vorbea despre dezvoltarea unei rețele cu acoperire națională și despre intenția de a ajunge în cât mai multe dintre cele peste 40 de județe ale României.
Dimensiunea geografică a achiziției ridica însă semne de întrebare privind costurile operaționale. Magazinele aflate în zone îndepărtate sau relativ izolate puteau genera cheltuieli logistice ridicate, în condițiile în care retailerul trebuia să își adapteze infrastructura de aprovizionare și distribuție la o rețea mult mai dispersată decât cea administrată anterior.
Potrivit informațiilor publicate de ZF la momentul respectiv, au existat și alți operatori regionali interesați să preia unele dintre magazinele mai greu de integrat din punct de vedere geografic. Familia Mutu nu a acceptat însă această variantă.
Închiderea a cel puțin 15 unități la aproximativ un an de la tranzacție indică o posibilă ajustare a portofoliului de magazine, însă motivele concrete nu au fost comunicate de companie.
Din punct de vedere financiar, Annabella a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 753 de milioane de lei, în creștere cu 10,2% față de anul precedent.
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