Comasarea comunelor și județelor. Miza marii reforme

Publicat 14 nov. 2026, 18:11 Actualizat 14 nov. 2026, 18:12 Sursă Realitatea PLUS

Reorganizarea administrativă a României provoacă dezbateri aprinse chiar în rândul primarilor. Într-o confruntare în emisiunea Tunurile pe politicieni, realizată de Claudiu Giurgea, mai mulți edili au cerut comasarea comunelor și reducerea numărului de județe, chiar dacă asta ar însemna dispariția unor primării. Unii spun că sunt dispuși să-și piardă mandatele pentru ca reforma să fie făcută, în timp ce alții atrag atenția asupra localităților cu populații atât de mici încât nu se mai pot susține financiar.

Distribuie articolul