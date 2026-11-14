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Comasarea comunelor și județelor. Miza marii reforme

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Scris deRealitatea.NET
Publicat14 nov. 2026, 18:11
Actualizat14 nov. 2026, 18:12
SursăRealitatea PLUS

Reorganizarea administrativă a României provoacă dezbateri aprinse chiar în rândul primarilor. Într-o confruntare în emisiunea Tunurile pe politicieni, realizată de Claudiu Giurgea, mai mulți edili au cerut comasarea comunelor și reducerea numărului de județe, chiar dacă asta ar însemna dispariția unor primării. Unii spun că sunt dispuși să-și piardă mandatele pentru ca reforma să fie făcută, în timp ce alții atrag atenția asupra localităților cu populații atât de mici încât nu se mai pot susține financiar.

Primarii cer reorganizarea României și reducerea județelor

Dispariția unor primării, comasarea comunelor și reducerea numărului de județe. Sunt schimbările care ar putea redesena harta administrativă a României. Aleșii locali au vorbit despre miza reformei și despre funcțiile care ar putea dispărea. Primarul din Orșova, Adrian Cican, susține că reorganizarea trebuie făcută chiar dacă asta ar însemna să-și piardă mandatul. Edilul a dat exemplul unirii orașului cu trei comune din Clisura Dunării și a contestat utilitatea referendumurilor locale.

Mâine, dacă pierd mandatul de primar, eu sunt la primul mandat, nu este nicio problemă dacă se face această reformă, adică dacă Orșova fiind poarta de intrare în Clisura Dunării, va lua trei comune care sunt Șvinița, Dubova și Eșelnița lângă sau nu va lua, sau de exemplu, ne face o zonă metropolitană a Severinului, n-ar fi nici cea mai mică problemă, dar trebuie făcută și eu vă mai spun un lucru, nu sunt adeptul referendumurilor, că niciodată o comunitate mică sau una mare, nu va permite, cei care votează să se desființeze sau să se comaseze.

a declarat Adrian Cican, primarul municipiului Orșova.

Reorganizarea ar trebui să vizeze nu doar comunele, ci și actuala împărțire a României în județe. Este poziția primarului comunei Vinderei, Ionuț Ghiur, care susține o reformă administrativ-teritorială extinsă.

Susțin organizarea administrativ-teritorială a României, atât prin comasarea comunelor, cât și prin reducerea nr. de județe.

a completat Ionuț Ghiur, primarul comunei Vinderei.

La rândul său, primarul municipiului Târgoviște, Dan Cristian Stan, atrage atenția asupra localităților cu populații extrem de reduse. Edilul consideră că actuala organizare administrativă nu mai poate fi susținută în cazul unor comune cu doar câteva zeci de locuitori sau al unor orașe cu puțin peste o mie de oameni.

Eu cred că România are nevoie de o reformă administrativă, cred că lucrul ăsta este evident. Cred că nu este normal ca în România, de exemplu, să avem o comună cu 88 de locuitori sau un oraș cu 1.300 de locuitori. Este evident că o asemenea situație nu este sustenabilă din niciun punct de vedere.

a afirmat Dan Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște.

România, redesenată. Ce se întâmplă cu primăriile?

Discuția despre reorganizarea teritorială ajunge și la nivelul consiliilor județene. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, este unul dintre liderii administrației locale implicați în dezbaterile privind reforma și raporturile dintre conducerea politică și aleșii din teritoriu.

Toată lumea dorește o reorganizare administrativ-teritorială sau aproape toată lumea, însă, ea trebuie făcută foarte echilibrat, deștept, și în așa fel încât să nu aducem oamenilor, să spunem îngreunarea vieții lor. Această reorganizare administrativ-teritorială trebuie făcută pentru a aduce în viața lor un plus de bine și pentru a reduce cheltuielile statului.

a zis Alin Tișe, președinte Consiliul Județean Cluj.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării, 429 de localități cu cel mult 1.500 de locuitori sunt vizate de prima etapă a reorganizării. Guvernul propune inițial comasări voluntare, până la 1 martie 2027, urmate de o etapă obligatorie, care ar urma să producă efecte la alegerile locale din 2028. Reducerea numărului de județe rămâne însă în analiză, fără o formulă definitivă.

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