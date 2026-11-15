Prețurile la pompă astăzi, 15 noiembrie. Cât plătesc șoferii pentru benzină, motorină și GPL

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 nov. 2026, 09:00

Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă ușor în benzinăriile din România. Duminică, 15 noiembrie 2026, cele mai mici tarife sunt de 9,43 lei/litru pentru benzină și 10,59 lei/litru pentru motorină.

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