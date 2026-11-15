Prețurile la pompă astăzi, 15 noiembrie. Cât plătesc șoferii pentru benzină, motorină și GPL

Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă ușor în benzinăriile din România. Duminică, 15 noiembrie 2026, cele mai mici tarife sunt de 9,43 lei/litru pentru benzină și 10,59 lei/litru pentru motorină.
Potrivit datelor publicate de platforma Peco Online, cel mai mic preț la benzină din România este înregistrat la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Aici, un litru de benzină costă 9,43 lei. Stația este amplasată pe DN39, la numărul 905350.
Tot la această benzinărie se găsește și cea mai ieftină motorină din țară, la un preț de 10,59 lei pe litru.
Prețurile la benzină, motorină și GPL în marile orașe din România
Peco Online a centralizat și cele mai mici prețuri pentru benzină, motorină și GPL în principalele orașe din România. Tarifele diferă ușor de la o localitate la alta, însă în unele orașe prețurile minime sunt identice.
În București, șoferii pot cumpăra benzină cu cel puțin 9,48 lei pe litru, în timp ce motorina are un preț minim de 10,67 lei. GPL-ul se găsește la un tarif de pornire de 4,74 lei pe litru.
În Cluj-Napoca, cele mai mici prețuri sunt aceleași ca în Capitală: 9,48 lei pentru un litru de benzină, 10,67 lei pentru motorină și 4,74 lei pentru GPL.
La Timișoara, benzina pornește de la 9,46 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,64 lei. În cazul GPL-ului, cel mai mic tarif este de 4,78 lei pe litru.
În Iași, prețul minim pentru benzina standard este de 9,48 lei pe litru. Motorina se vinde cu cel puțin 10,67 lei, în timp ce GPL-ul are un tarif minim de 4,78 lei pe litru.
La Constanța, șoferii găsesc benzină la un preț minim de 9,48 lei pe litru. Motorina pornește de la 10,67 lei, iar GPL-ul poate fi cumpărat cu minimum 4,76 lei pe litru.
Guvernul a prelungit reducerea accizei la motorină până în februarie 2027
Măsurile de limitare a creșterii prețului la motorină au fost prelungite de Guvern până la 1 februarie 2027, pe fondul persistenței crizei de pe piața petrolului și a produselor petroliere.
Potrivit informațiilor publicate anterior, Ministerul Finanțelor a estimat că eliminarea reducerii temporare a accizei ar fi putut determina o scumpire de aproximativ 85 de bani pe litru. Astfel, prețul motorinei ar fi putut crește de la aproximativ 10,90 lei la 11,75 lei pe litru.
Impactul asupra șoferilor ar fi fost semnificativ. Pentru alimentarea unui rezervor de 50 de litri, o asemenea majorare ar fi însemnat un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei.
Ministerul Finanțelor a precizat că această estimare este valabilă în condițiile în care ceilalți factori care influențează prețurile carburanților rămân neschimbați.