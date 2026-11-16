Prea tineri pentru pensie, prea în vârstă pentru angajatori. Drama românilor care își pierd serviciul după 50 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 11:02

Experiența profesională nu mai garantează un loc de muncă în România. Persoanele de peste 50 de ani se confruntă tot mai des cu prejudecățile angajatorilor și întâmpină dificultăți atunci când încearcă să se reangajeze. Și asta în condițiile în care statul oferă firmelor subvenții de până la 27.000 de lei pentru fiecare șomer din această categorie pe care îl angajează. Situația este și mai dificilă pentru românii care își pierd serviciul cu puțin timp înainte de pensionare. În primele nouă luni ale anului 2026, doar zece persoane au fost angajate prin programul special destinat acestora, conform Realitatea PLUS.

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