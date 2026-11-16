Prea tineri pentru pensie, prea în vârstă pentru angajatori. Drama românilor care își pierd serviciul după 50 de ani

Experiența profesională nu mai garantează un loc de muncă în România. Persoanele de peste 50 de ani se confruntă tot mai des cu prejudecățile angajatorilor și întâmpină dificultăți atunci când încearcă să se reangajeze. Și asta în condițiile în care statul oferă firmelor subvenții de până la 27.000 de lei pentru fiecare șomer din această categorie pe care îl angajează. Situația este și mai dificilă pentru românii care își pierd serviciul cu puțin timp înainte de pensionare. În primele nouă luni ale anului 2026, doar zece persoane au fost angajate prin programul special destinat acestora, conform Realitatea PLUS.
Românii de peste 50 de ani își găsesc tot mai greu un loc de muncă. Experiența devine un dezavantaj
Pentru mulți români trecuți de 50 de ani, pierderea locului de muncă poate însemna începutul unei perioade lungi de incertitudine financiară. Deși au în spate ani sau chiar decenii de experiență profesională, aceștia se lovesc adesea de prejudecățile legate de vârstă atunci când încearcă să își găsească un nou serviciu. În unele cazuri, angajatorii preferă candidați mai tineri, considerând că aceștia se adaptează mai ușor la schimbări sau la noile tehnologii.
Specialiștii atrag atenția că experiența acumulată de-a lungul unei cariere nu ar trebui să devină un dezavantaj pe piața muncii. Angajații mai în vârstă pot aduce în cadrul unei companii competențe profesionale, stabilitate și cunoștințe dobândite în ani de activitate, inclusiv capacitatea de a-i pregăti pe colegii aflați la început de carieră.
Statul oferă 27.000 de lei firmelor care angajează șomeri de peste 50 de ani
Pentru a încuraja angajarea persoanelor mai în vârstă, statul acordă subvenții firmelor care încadrează în muncă șomeri de peste 50 de ani. Angajatorii pot beneficia de 2.250 de lei lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană eligibilă angajată. În total, sprijinul financiar poate ajunge la 27.000 de lei pentru un singur salariat.
Există însă câteva condiții pentru acordarea acestor bani. Persoana angajată trebuie să fie înregistrată ca șomer în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă, iar contractul individual de muncă trebuie încheiat pe perioadă nedeterminată. Angajatorul are, de asemenea, obligația de a menține raporturile de muncă timp de cel puțin 18 luni de la data angajării.
Pentru a beneficia de subvenție, firmele trebuie să încheie o convenție cu agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau, în cazul Bucureștiului, cu agenția municipală. Măsura urmărește să reducă o parte din costurile salariale suportate de angajatori și să încurajeze reintegrarea profesională a persoanelor care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă.
Doar zece români aproape de pensionare au fost angajați prin programul special de sprijin
Cifrele sunt însă îngrijorătoare în cazul persoanelor care își pierd locul de muncă aproape de pensionare. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în primele nouă luni ale anului 2026, doar zece persoane au fost angajate prin schema de sprijin destinată șomerilor care mai au cel mult doi ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare. Obiectivul stabilit pentru întregul an era de 510 beneficiari.
Pentru această categorie există o facilitate distinctă. Angajatorii pot primi o subvenție de 2.250 de lei pe lună, pe durata angajării, până când salariatul îndeplinește condițiile legale pentru pensionare anticipată sau pentru pensionare la limită de vârstă.
În ciuda sprijinului financiar disponibil, rezultatele programului arată că măsura este foarte puțin utilizată. Pentru persoanele care se apropie de vârsta pensionării, găsirea unui nou loc de muncă poate deveni o provocare majoră, în special atunci când mai au nevoie de câțiva ani sau chiar de câteva luni de activitate pentru a îndeplini condițiile legale de pensionare.