Pensionarii, umiliți după doi ani fără indexare. Seniorii strâng cureaua, în timp ce politicienii trăiesc în lux

Pensionarii din România spun că o eventuală indexare a pensiilor cu 7% nu este suficientă pentru a face față valului de scumpiri. Ilie Popa, reprezentant al pensionarilor, a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că seniorii sunt nevoiți să trăiască în austeritate, în timp ce politicienii se bucură de lux și opulență. Acesta atrage atenția că facturile tot mai mari la gaze și electricitate pun o presiune uriașă pe bugetele pensionarilor, iar o asemenea majorare nu le-ar rezolva problemele financiare.
Pensionarii spun că indexarea cu 7% nu îi ajută să facă față scumpirilor
După doi ani în care pensiile nu au fost indexate, seniorii așteaptă o decizie privind majorarea veniturilor începând cu 2027. Printre scenariile privind indexarea pensiilor se numără o creștere de aproximativ 7%, însă reprezentanții pensionarilor avertizează că acest procent este departe de a acoperi scumpirile cu care românii s-au confruntat în ultimii ani.
Ilie Popa, reprezentant al pensionarilor, a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că o asemenea indexare nu ar fi suficientă pentru seniorii care trebuie să își acopere cheltuielile zilnice din venituri tot mai mici în raport cu prețurile. Acesta a atras atenția în special asupra costurilor cu gazele și energia electrică, facturi care reprezintă o povară tot mai mare pentru pensionari, mai ales în sezonul rece.
Revoltă în rândul pensionarilor. Românii sunt îndemnați să strângă cureaua, în timp ce politicienii trăiesc în lux
Reprezentantul pensionarilor a criticat și diferența dintre nivelul de trai al românilor de rând și cel al politicienilor. Ilie Popa susține că seniorilor li se cere să accepte măsurile de austeritate și să facă economii, în timp ce oamenii aflați la conducerea țării nu dau același exemplu de cumpătare.
Acesta spune că ultimele evenimente din România, care au scos în evidență luxul și opulența de care se bucură unii politicieni, au amplificat nemulțumirea pensionarilor. În timp ce seniorii trebuie să își calculeze atent fiecare cheltuială pentru a putea plăti facturile și pentru a-și asigura traiul de zi cu zi, reprezentanții clasei politice le cer românilor să suporte în continuare sacrificiile impuse de austeritate.
Câți bani ar primi pensionarii în plus dacă pensiile ar fi indexate cu 7%
O eventuală indexare de 7% ar însemna aproximativ 90 de lei în plus pe lună pentru un pensionar care încasează indemnizația socială minimă de 1.281 de lei. Un senior cu o pensie de 2.000 de lei ar beneficia de o majorare de 140 de lei, în timp ce un pensionar care primește 3.000 de lei ar încasa 210 lei în plus.
Pentru reprezentanții pensionarilor, aceste sume sunt însă prea mici în raport cu majorarea cheltuielilor din ultimii ani. Seniorii susțin că nu este suficient ca pensiile să crească pe hârtie, în condițiile în care puterea lor de cumpărare a scăzut, iar o parte tot mai mare din venituri se duce pe facturi și alimente.