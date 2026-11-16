Pensionarii, umiliți după doi ani fără indexare. Seniorii strâng cureaua, în timp ce politicienii trăiesc în lux

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 08:23

Pensionarii din România spun că o eventuală indexare a pensiilor cu 7% nu este suficientă pentru a face față valului de scumpiri. Ilie Popa, reprezentant al pensionarilor, a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că seniorii sunt nevoiți să trăiască în austeritate, în timp ce politicienii se bucură de lux și opulență. Acesta atrage atenția că facturile tot mai mari la gaze și electricitate pun o presiune uriașă pe bugetele pensionarilor, iar o asemenea majorare nu le-ar rezolva problemele financiare.

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