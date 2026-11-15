Industria românească e la pământ. Mii de români sunt concediați

România este lovită de un val de concedieri chiar înainte de Crăciun! Fabrici cu zeci de ani de activitate se închid, mii de angajați riscă să rămână fără locuri de muncă, iar în unele județe, muncitorii au ieșit la protest pentru că nu și-au primit salariile. Și cifrele oficiale sunt îngrijorătoare! Rata șomajului a ajuns la 6,3%, iar peste o jumătate de milion de români își caută un loc de muncă. Între timp, se discută despre restructurări și în marile companii de stat.
Aproape 800 de oameni dați afară după ce STB a intrat în insolvență
Veștile proaste vin din tot mai multe județe ale țării. La Iași, aproape 200 de oameni urmează să rămână fără locuri de muncă până la Crăciun.
Compania spune că nu mai poate continua producția din cauza lipsei materiei prime. Fabrica se aproviziona cu oțel din Ucraina, însă atacurile rusești din august au afectat combinatul care furniza materialul.
Situația este și mai tensionată în Bistrița-Năsăud. Trei companii au anunțat concedieri colective, iar peste 300 de salariați riscă să își piardă locurile de muncă.
Compania invocă dificultățile economice și reducerea producției. Aici, nemulțumirea a scos oamenii în stradă.
Probleme sunt și la Buzău. O companie românească, activă de aproape patru decenii, a anunțat concedieri colective.
Salariații, în stradă. Protest după anunțul concedierilor
Iar toate aceste concedieri vin într-un moment în care șomajul este deja în creștere față de anul trecut. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică pentru luna septembrie, rata șomajului a ajuns la 6,3%, față de 6% în aceeași perioadă din 2025.
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a vorbit în exclusivitate la Realitatea despre situația economiei după măsurile luate de Ilie Bolojan. Acesta susține că România a pierdut 60.000 de locuri de muncă anul acesta.
Și nici sectorul public nu este ferit de schimbări. Mai multe instituții și companii de stat ar putea trece prin reorganizări, comasări și reduceri de personal. Printre cele vizate de posibile restructurări se numără CNAIR, TAROM și Aeroporturi București.
La Societatea de Transport București se discută, de asemenea, despre reducerea numărului de angajați. Administratorul judiciar Remus Borza a precizat că societatea de transport București a ajuns o societate de familie, plină de rude.