Industria românească e la pământ. Mii de români sunt concediați

Publicat 15 nov. 2026, 21:31 Actualizat 15 nov. 2026, 21:32 Sursă Realitatea PLUS

România este lovită de un val de concedieri chiar înainte de Crăciun! Fabrici cu zeci de ani de activitate se închid, mii de angajați riscă să rămână fără locuri de muncă, iar în unele județe, muncitorii au ieșit la protest pentru că nu și-au primit salariile. Și cifrele oficiale sunt îngrijorătoare! Rata șomajului a ajuns la 6,3%, iar peste o jumătate de milion de români își caută un loc de muncă. Între timp, se discută despre restructurări și în marile companii de stat.

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