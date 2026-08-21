Realitatea.NET
Mediu· 1 min citire

Alertă de sănătate la Timișoara, din cauza fumului de la incendiile din Serbia. Oamenii, sfătuiți să poarte măști

Fum gros deasupra Timișoarei

Fum gros deasupra Timișoarei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 13:01
Actualizat21 aug. 2026, 13:22

Direcția de Sănătate Publică Timiș emite o alertă de sănătate publică după ce fumul și mirosul provenite de la incendiile din Serbia au ajuns în mai multe zone din Timișoara și localitățile din jur. Instituția avertizează că expunerea poate afecta persoanele vulnerabile. Pe de altă parte, Direcția locală de mediu a confirmat că poluarea s-a accentuat vineri, dar valorile rămân sub limitele de alertare generală.

Autoritățile recomandă populației să rămână în locuințe și să limiteze deplasările. „Țineți ferestrele închise și evitați activitățile în aer liber”, se arată în comunicat. Evenimentele cu public numeros, precum festivaluri, competiții sportive sau târguri, ar trebui amânate.

DSP subliniază că persoanele vârstnice, copiii și cei cu boli pulmonare sau cardiace trebuie să fie extrem de precauți. „Nu desfășurați activități în exterior dacă suferiți de boală pulmonară sau cardiovasculară cronică”, avertizează instituția. Deplasările esențiale ar trebui făcute doar cu mască de protecție respiratorie.

Și Direcția de Mediu Timiș a confirmat că datelor înregistrate vineri la staţii evidenţiază o creştere a valorilor parametrilor monitorizaţi în intervalul orar 07-10, dar nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită care să necesite informarea autorităţilor locale şi alertarea cetăţenilor.

Vineri dimineață, orașul a fost acoperit de un fum gros, iar mirosul de ars este intens. Numeroși timișoreni se plâng că nu pot respira și nu pot deschide geamurile, iar autoritățile nu au emis nicio avertizare RO-ALERT.

Timișoara, înecată de fum venit de la incendiile din Serbia. Oamenii se plâng că nu pot respira, iar mirosul este insuportabil – FOTO

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

timisoarafumpoluareincendii serbia

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Mediu

Mai Multe