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Mediu· 1 min citire
Alertă de sănătate la Timișoara, din cauza fumului de la incendiile din Serbia. Oamenii, sfătuiți să poarte măști
Fum gros deasupra Timișoarei
Publicat21 aug. 2026, 13:01
Actualizat21 aug. 2026, 13:22
Direcția de Sănătate Publică Timiș emite o alertă de sănătate publică după ce fumul și mirosul provenite de la incendiile din Serbia au ajuns în mai multe zone din Timișoara și localitățile din jur. Instituția avertizează că expunerea poate afecta persoanele vulnerabile. Pe de altă parte, Direcția locală de mediu a confirmat că poluarea s-a accentuat vineri, dar valorile rămân sub limitele de alertare generală.
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