Alertă de sănătate la Timișoara, din cauza fumului de la incendiile din Serbia. Oamenii, sfătuiți să poarte măști

Publicat 21 aug. 2026, 13:01 Actualizat 21 aug. 2026, 13:22

Direcția de Sănătate Publică Timiș emite o alertă de sănătate publică după ce fumul și mirosul provenite de la incendiile din Serbia au ajuns în mai multe zone din Timișoara și localitățile din jur. Instituția avertizează că expunerea poate afecta persoanele vulnerabile. Pe de altă parte, Direcția locală de mediu a confirmat că poluarea s-a accentuat vineri, dar valorile rămân sub limitele de alertare generală.

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