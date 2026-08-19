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Iadul din adâncuri: mările Europei dau în clocot

Imagini din adâncuri

Imagini din adâncuri

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat19 aug. 2026, 21:34
SursăRealitatea PLUS

Mările Europei au ajuns să clocotească. Temperatura în Marea Mediterană a depășit 33 grade celsius, iar cercetătorii lansează un avertisment dramatic. Evaporarea crescută din mările calde duce de asemenea la creșterea nivelului de umiditate din atmosferă, care poate scădea mai târziu în sezon sub formă de precipitații intense.

Experții trag un semnal de alarmă. Biodiversitatea este în pericol

Schimbările climatice determină temperaturi fără precedent ale mărilor europene cu impact sever asupra vieții marine. Oamenii de știință lansează un apelul de urgență: apele care înconjoară continentul nostru se încălzesc într-un ritm alarmant, depășind cu mult media globală. În Mediterana apa mării a trecut local de borna critică de 33 de grade Celsius, o temperatură demnă mai degrabă de o baie termală.

Biologii marini din Cipru monitorizează și controlează răspândirea speciilor invazive, cum ar fi peștele-leu, în Marea Mediterană.

Valurile de căldură din Europa cresc mai repede decât în orice altă zonă de pe Pământ. Acest ritm depășește chiar și prognozele făcute de modelele climatice actuale.

Conform celui mai recent studiu realizat de rețeaua internațională World Weather Attribution, valurile de căldură marină din această vară sunt de-a dreptul fără precedent. În unele zone din Mediterana și Atlantic apa a fost și cu 6 grade Celsius mai caldă decât normalul perioadei.

Consecințele depășesc adâncurile. O mare fierbinte evaporă cantități uriașe de apă, devenind combustibil direct pentru furtuni devastatoare și ploi extreme. În plus, apele calde favorizează răspândirea bacteriilor periculoase și a meduzelor. Pericolul amenință și Marea Neagră. Cu temperaturi record la suprafață, biologii români avertizează că încălzirea apei aduce specii invazive, scade oxigenul din adâncuri și pune în pericol fauna locală, de la hamsii până la delfini.

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