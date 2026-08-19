Iadul din adâncuri: mările Europei dau în clocot

Publicat 19 aug. 2026, 21:34 Sursă Realitatea PLUS

Mările Europei au ajuns să clocotească. Temperatura în Marea Mediterană a depășit 33 grade celsius, iar cercetătorii lansează un avertisment dramatic. Evaporarea crescută din mările calde duce de asemenea la creșterea nivelului de umiditate din atmosferă, care poate scădea mai târziu în sezon sub formă de precipitații intense.

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