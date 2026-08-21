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Timișoara, înecată de fum venit de la incendiile din Serbia. Oamenii se plâng că nu pot respira, iar mirosul este insuportabil – FOTO

Fumul acoperă Timișoara

Fumul acoperă Timișoara

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 08:19
Actualizat21 aug. 2026, 08:26

Alertă la Timișoara, din cauza incendiilor uriașe de vegetație din Serbia. Vineri dimineață, orașul a fost acoperit de un fum gros, iar mirosul de ars este intens. Numeroși timișoreni se plâng că nu pot respira și nu pot deschide geamurile, iar autoritățile nu au emis nicio avertizare RO-ALERT.

Mesajele timișorenilor, exprimate pe rețelele de socializare, variază între teamă și nemulțumire față de reacția autorităților.

E oribil, nu se poate respira în centrul orașului… Se vede o perdea subțire de fum peste grădini.

„Abia respiri afară, iar și de data asta RO-ALERT nu a funcționat. Oamenii dorm cu geamurile deschise, pentru că e cald și noaptea, iar să te trezești cu fumul ăsta în casă e ‘minunat’!

E mai țipător decât ieri, te ustură gâtul! De ce statul Serbia nu cere ajutor pentru stingerea incendiului?, sunt câteva din mesaje exprimate de ltimișoreni pe pagina de Facebook a unei publicații locale

ISU Timiș a transmis vineri dimineață că, la nivelul județului, nu s-a mai înregistrat niciun incendiu de ieri după-amiază, astfel că cel mai probabil incendiile de vegetație din Serbia sunt responsabile pentru fumul și mirosul resimțite de timișoreni.

Situația incendiilor din Serbia rămâne dificilă: focul dintr-o vastă rezervație forestieră aflată la aproximativ 60 de kilometri est de Belgrad arde încă de la începutul lunii august.

Incendiul din Serbia, văzut din România (foto; Ivi Ivitza)

Ministrul sârb de Interne, a declarat că situația rămâne dificilă, însă până la momentul respectiv nu fuseseră raportate pagube.

Serbia ar fi solicitat și ajutorul Uniunii Europene, prin mecanismul de protecție civilă de la nivelul uniunii, deși nu este membră UE. Răspunsul de la Bruxelles a fost că resursele de ajutor sunt deja depășite de numărul mare de incendii din alte regiuni.

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