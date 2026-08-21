Timișoara, înecată de fum venit de la incendiile din Serbia. Oamenii se plâng că nu pot respira, iar mirosul este insuportabil – FOTO

Publicat 21 aug. 2026, 08:19 Actualizat 21 aug. 2026, 08:26

Alertă la Timișoara, din cauza incendiilor uriașe de vegetație din Serbia. Vineri dimineață, orașul a fost acoperit de un fum gros, iar mirosul de ars este intens. Numeroși timișoreni se plâng că nu pot respira și nu pot deschide geamurile, iar autoritățile nu au emis nicio avertizare RO-ALERT.

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