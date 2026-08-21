Advertising
Advertising
Mediu· 2 min citire
Timișoara, înecată de fum venit de la incendiile din Serbia. Oamenii se plâng că nu pot respira, iar mirosul este insuportabil – FOTO
Fumul acoperă Timișoara
Publicat21 aug. 2026, 08:19
Actualizat21 aug. 2026, 08:26
Alertă la Timișoara, din cauza incendiilor uriașe de vegetație din Serbia. Vineri dimineață, orașul a fost acoperit de un fum gros, iar mirosul de ars este intens. Numeroși timișoreni se plâng că nu pot respira și nu pot deschide geamurile, iar autoritățile nu au emis nicio avertizare RO-ALERT.
Citește și
- 20:38Situație critică pe Dunăre. Navigarea cu bacul este oprită
- 16:10Alertă de mediu la Slobozia! Ape uzate, deversate direct în râul Ialomița
- 23:50Orașul care se scufundă: metropola cu peste 40 de milioane de locuitori, amenințată de creșterea nivelului mării
- 21:34Iadul din adâncuri: mările Europei dau în clocot
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News