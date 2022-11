Anunțuil a fost făcut chiar pe blogul lui Cabral.

"Probabil că trebuie să trăiești în șoșonii cuiva ca să înțelegi pe deplin ce-i acolo.

Să înțelegi dacă e bine sau nu, dacă-i e bine sau îi e greu.

Să simți… nu să judeci.

Dar treaba asta cu a trăi în șoșonii altcuiva este doar o poveste.

În viața reală fiecare se chinuie cu proprii șlapi, are propriile zbateri, cară proprii saci de cartofi.

Ei, fix de cartofii ăștia zic acum. Eu… o să-i las puțin pe-ai mei pe trepte, aici.

Nu că mă opresc, nu că mă las.

Nu că-mi place sau că nu-mi mai place.

Nu că nu mai am chef.

Dar am obosit.

Știu că sună a răsfăț… am obosit ăsta.

Poate e, nu știu.

Ce știu sigur este că am stat de vorbă cu mine toată viața… așa am reușit să fiu mai bun azi decât ieri, așa am putut să mă depășesc, așa m-am convins să nu mă opresc și să trag mai departe, să zâmbesc, să-mi îmbrățișez oamenii, " a scris Cabral.

Vedeta n-a dezvăluit exact de planuri are, dar este clar că se va dedica familiei.

"Eu… o să fiu p-aci, la sud de București, cu copiii mei, cu Andreea, cu Artemis, cu ai mei, cu toți ai mei.

Și sper să fim bine.

Ceea ce vă doresc din inimă și vouă."