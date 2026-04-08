Victor Ponta desființează argumentele tehnice invocate de membrii Consiliului, considerând că pretextul amenzilor neplătite nu poate justifica o măsură atât de extremă precum închiderea unei televiziuni. În viziunea sa, sancțiunile sunt aplicate după o logică ce ridică mari semne de întrebare privind imparțialitatea instituției.

Victor Ponta, despre retragerea licenței Realitatea PLUS: „Motivul este absolut neserios!”

„Nu sunt deloc bucuros văzând că CNA a închis Realitatea TV! Motivul invocat de CNA este absolut neserios. O regulă trebuie să fie pentru toți, nu doar pentru cei care au ghinion”, a subliniat Ponta.

Fostul premier a precizat că dincolo de orice antipatii personale, protejarea unui post de televiziune este, de fapt, protejarea libertății fiecărui cetățean de a se exprima și de a critica „sistemul”. Ponta consideră că această execuție administrativă nu face decât să valideze sentimentul de persecuție și să alimenteze nemulțumirea justificată a publicului.

„Nu vreau să ne bucurăm că se închide o televiziune, pentru că înseamnă că mâine se pot închide alte televiziuni, conturi, podcasturi și nu o să mai avem dreptul să criticăm. Este un precedent nedemocratic.”