„E un proces de reeducare. Cine n-a înțeles lucrul ăsta, n-a înțeles nimic. Ăsta e un proces de reeducare a publicului și a presei. Nu este vorba despre faptul că dacă azi se închide Realitatea, mâine se închid altele. Nu! Dacă azi se închide Realitatea, toți stau cu botul pe labe și toți vor cânta din trompetă ce vrea Guvernul.

Ăsta este procesul de reeducare. Și pentru public: „Păi uite și tu, ăla... dacă Realității i s-a întâmplat așa ceva, și tu ăla de acasă trebuie să fii foarte atent că la tine la muncă poate ai ciocul prea mare”.

Procesul de reeducare nu a început azi. Procesul de reeducare a început de mult. Pe Diaconescu, în 2013, la fel, tot pentru amenzi l-au anulat. Aceeași tactică a fost. Asta nu e ceva nou. Ei pregătesc de mult lucrurile astea și le și exersează. Și merge! Și de-aia n-a fost lăsat Călin Georgescu, pentru că lor le era frică, de tremurau de frică dacă venea Călin Georgescu: Stai puțin, pe ăsta nu-l putem controla de niciun fel!, a declarat Luis Lazarus.