Suprimarea anticonstituțională a celor două publicații este doar o încălcare dintr-un șir mai lung a drepturilor constituționale ale românilor. Scopul limitării până la anihilare a democrației din România la care se dedă regimul hibrid sprijinit de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este cramponarea de putere a acestui regim prin încălcarea suveranității poporului român.

AUR: „Democrația și libertatea sunt valorile noastre supreme!”

AUR cheamă forțele politice democratice, parlamentarii cu convingeri democratice, indiferent de apartenența lor politică, jurnaliștii independenți politic, reprezentanții autentici ai societății civile, pe toți cetățenii de bună credință să apere Constituția României, libertățile și drepturile cetățenești și să nu permită deriva antidemocratică și autoritarismul regimului aflat la putere.

Invităm pe toți susținătorii democrației să susțină propunerea AUR de reformă administrativă în sensul desființării Consiliului Național al Audiovizualului, o instituție bugetofagă devenită un instrument politic al puterii pentru reprimarea dreptului la libera exprimare și anularea libertății presei

Democrația și libertatea sunt valori supreme ale AUR, conform statutului său și convingerilor noastre. Suntem solidari cu instituțiile de presă și cu jurnaliștii care își desfășoară activitatea în condițiile grele ale climatului antidemocratic din România”, transmite AUR.