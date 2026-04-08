Creștere semnificativă a normei de hrană

Potrivit noilor reglementări, alocația zilnică pentru hrana unui deținut adult poate ajunge până la 8,82 lei, în timp ce pentru minori și tineri plafonul urcă la 11,40 lei pe zi. În anumite situații speciale, cum ar fi activitățile de muncă sau problemele medicale, pot fi acordate suplimente alimentare.

Comparativ cu anii anteriori, majorarea este una considerabilă. În jurul anului 2023, suma medie alocată zilnic era de aproximativ 6 lei, ceea ce înseamnă o creștere de până la 40% în prezent.

Ajustări în funcție de inflație

Decizia Ministerul Justiției reflectă evoluțiile economice recente, în special creșterea prețurilor la alimente. Autoritățile susțin că actualizarea normelor este necesară pentru a menține condiții minime decente în penitenciare.

Noile valori sunt stabilite fără TVA și reprezintă limite maxime aplicabile la nivel național.

Reguli speciale pentru sărbători

Ordinul introduce și prevederi pentru perioadele de sărbătoare. Astfel, în prima și a doua zi de Paște, suma maximă alocată pentru hrană ajunge la 9,59 lei pe zi pentru fiecare deținut. În cazul Crăciunului, plafonul este stabilit la 6,38 lei.

Aplicarea noilor norme revine Administrația Națională a Penitenciarelor și unităților subordonate, care trebuie să asigure respectarea acestor standarde în toate locurile de detenție.

Actualizarea bugetului pentru hrana deținuților vine într-o perioadă în care cheltuielile publice sunt atent monitorizate. Cu toate acestea, autoritățile subliniază că măsura este esențială pentru funcționarea normală a sistemului penitenciar și pentru respectarea standardelor minime de trai.

Creșterea inflației și a costurilor de trai a impus revizuirea periodică a acestor norme, iar noile valori reflectă realitățile economice actuale.