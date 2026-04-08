Berbec

Zi cu energie bună, dar și cu mici atenționări. În familie, improvizați o atmosferă festivă și aduceți zâmbete celor dragi. Totuși, evitați mesele copioase – o indigestie ar putea strica buna dispoziție. La serviciu, comunicați clar și veți fi apreciați pentru ideile voastre.

Taur

Relațiile de cuplu se cer echilibrate – discutați sincer ce vă nemulțumește. Un strop de mișcare, cum ar fi o oră de aerobic, va aduce claritate mentală. Pe plan financiar, modestia și discreția vă ajută să păstrați armonia în jur.

Gemeni

Azi sunteți sprijinul de care ceilalți au nevoie. Relaxarea vine prin activități plăcute – un film, yoga sau o achiziție planificată. Chiar dacă scoateți bani din buzunar, satisfacția finală va merita efortul.

Rac

E momentul să vă deschideți față de familie și să vă împărtășiți ideile. Aveți grijă la oase și mișcările bruște. În privința banilor, grijile persistă, dar lipsa unui plan concret poate amplifica stresul.

Leu

Zi favorabilă pentru noi cunoștințe și schimbări pozitive. Aveți șansa să vă redefiniți rutina de sănătate, mai ales dacă vă preocupați de greutate. Financiar, apar oportunități stabile – profitați de ele rapid.

Fecioara

În iubire, sinceritatea e cheia. E posibil să îngrijiți o persoană dragă care traversează o perioadă dificilă. Pe plan profesional, apar propuneri de colaborare, dar analizați cu atenție înainte să semnați.

Balanța

Romantismul plutește în aer, mai ales în mediul profesional. O nouă atracție vă poate lua prin surprindere, dar nu vă grăbiți cu idealizarea. Odihniți-vă mai mult, iar la bani – munca suplimentară se dovedește rentabilă.

Scorpion

Evitați izolarea și lăsați deoparte gelozia. Experimentați noi tehnici de relaxare pentru bună dispoziție. Financiar, ce părea pierdere se poate transforma în echilibru dacă vă gestionați calm emoțiile.

Săgetător

Aventuros din fire, azi riscați mai mult, mai ales profesional sau în interacțiuni online. Energia e la cote maxime – consumați-o prin mișcare, altfel vine agitația. În plan financiar, nu e momentul pentru noi parteneriate.

Capricorn

Vă confruntați cu autoiluzionarea în dragoste, dar schimbările sunt inevitabile. Păstrați disciplina, adaptați regulile la voi, și evitați cumpărăturile impulsive.

Vărsător

Spiritul vostru liber se accentuează – doriți distracție și recunoaștere. Totuși, oboseala își poate spune cuvântul și la job, și acasă. Economiile nu sunt mari, dar suficiente pentru o perioadă scurtă.

Pești

Lipsa de atenție a celor dragi vă împinge spre noi conexiuni. Nu lăsați temerile să vă domine și evitați automedicația. Pe partea financiară, gestionați cu prudență ce aveți – alții nu vor pune interesele voastre pe primul loc.