Gem de căpșuni. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru perioada iernii

Sursă: Realitatea.Net

Suntem în plin sezon al căpșunilor, perioada perfectă pentru a ne bucura de aroma lor dulce și parfumată. Dacă ai cules mai multe căpșuni decât poți consuma proaspete sau pur și simplu vrei să păstrezi gustul verii pentru lunile reci, această rețetă de gem de căpșuni este alegerea ideală. Cu doar câteva ingrediente simple și puțină răbdare, vei obține un gem delicios, cu o culoare vibrantă și un gust autentic, perfect pentru micul dejun, dar și pentru deserturi sau gustări de casă.

INGREDIENTE:

Pentru 3 borcane mici de 370 g:

1 kg căpșuni

750 g zahăr

sare de lămâie

MOD DE PREPARARE:

Căpșunile le spălăm, le curățăm bine și le punem într-un bol mare. Peste căpșuni adăugăm zahărul și frământăm bine cu mâinile până se dizolvă zahărul. Lăsăm deoparte aproximativ 30 de minute.

Între timp, spălăm bine borcanele și le clătim câteva minute în apă fierbinte, la fel și capacele.

Luăm 2 căni din compoziția de căpșuni cu zahăr și turnăm într-o crăticioară sau într-un ibric mai mare (eu am pus într-un vas ceramic).

Dăm vasul pe foc mediu și amestecăm în compoziție.

Când începe să fiarbă, continuăm să amestecăm și mai lăsăm aproximativ 7-8 minute. Se va observa cum gemul începe să se îngroașe.

Facem focul mic și mai lăsăm încă 2 minute, până când spuma va scădea.

Pe fundul fiecărui borcan punem câte un vârf de cuțit de sare de lămâie, apoi turnăm gemul fierbinte.

Facem testul cu picătura de gem pe o farfurie albă. Dacă are o culoare mai deschisă (un roz) și are o consistență subțire, înseamnă că mai trebuie lăsat la fiert câteva minute; dacă are culoarea mai închisă și are consistența mai groasă, atunci este gata.

Continuăm să luăm câte 2 căni de căpșuni și procedăm la fel ca mai sus până când terminăm toată compoziția.

După ce am pus gemul în borcane, strângem bine capacul și punem borcanele cu capacul în jos pe un prosop și le lăsăm la răcit.

Dacă borcanul nu se va umple de la prima tură de gem, îi punem capacul și completăm cu următoarea tură, iar când este plin îl întoarcem cu capacul în jos.

Le lăsăm la răcit, acoperite cu un prosop, până a doua zi, după care le depozităm în cămară, potrivit sursei.