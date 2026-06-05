Atenție la vipere pe traseele montane! Ce recomandă salvamontiștii

Odată cu creșterea temperaturilor la începutul sezonului estival, viperele devin tot mai active în zonele montane din România. Salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiști să fie vigilenți pe trasee, în special în regiunile stâncoase, însorite și în zonele cu vegetație joasă, unde aceste reptile sunt întâlnite frecvent. Deși incidentele sunt rare, o mușcătură de viperă poate reprezenta o urgență medicală și necesită intervenție rapidă.

Viperele, tot mai prezente odată cu încălzirea vremii

Începutul verii reprezintă una dintre perioadele în care viperele sunt cel mai des observate în habitatul lor natural. Temperaturile ridicate le determină să iasă la soare pe stânci, în poieni sau la marginea potecilor montane.

Specialiștii recomandă turiștilor să fie atenți pe unde pășesc și să evite deplasarea prin zone cu vegetație deasă, unde vizibilitatea este redusă. În cazul întâlnirii cu o viperă, cea mai sigură soluție este păstrarea distanței și evitarea oricărei tentative de apropiere, fotografiere de la mică distanță sau alungare a reptilei, scrie Click.

În România trăiesc mai multe specii de vipere, printre cele mai cunoscute fiind vipera comună și vipera cu corn. Acestea preferă zonele montane și submontane, unde găsesc condiții favorabile de trai.

Viperele au, de regulă, un corp robust, un cap triunghiular bine delimitat de gât și un desen caracteristic în zig-zag pe spate. Lungimea lor variază, în general, între 60 și 80 de centimetri, însă unele exemplare pot avea o colorație complet neagră, ceea ce le face mai greu de observat în natură.

Habitatele preferate sunt versanții însoriți, pășunile alpine, marginile pădurilor și zonele stâncoase, unde se pot camufla cu ușurință printre pietre și vegetație.

Cum trebuie procedat în cazul unei mușcături

Profesorul de biologie Claudia Covaciu explică faptul că viperele evită, în mod normal, contactul cu oamenii și atacă doar atunci când se simt amenințate.

„În cele mai multe cazuri, vipera încearcă să se retragă. Mușcăturile apar, de regulă, atunci când animalul este călcat accidental sau când cineva încearcă să îl atingă ori să se apropie prea mult”, precizează specialistul.

Aceasta recomandă turiștilor să rămână pe traseele marcate, să poarte încălțăminte adecvată și să manifeste atenție sporită în zonele stâncoase sau cu vegetație abundentă.

Profesorul subliniază și rolul important pe care viperele îl au în ecosistem, contribuind la controlul populațiilor de rozătoare și la menținerea echilibrului natural.

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Mușcătura de viperă reprezintă o urgență medicală

În cazul unei mușcături, victima trebuie să își păstreze calmul și să limiteze cât mai mult mișcarea membrului afectat pentru a încetini răspândirea veninului în organism.

Specialiștii recomandă apelarea imediată a numărului de urgență 112 sau solicitarea ajutorului echipelor Salvamont.

Totodată, sunt descurajate metodele tradiționale precum aplicarea garoului, tăierea rănii sau încercarea de extragere a veninului prin sucțiune, acestea fiind considerate ineficiente și chiar periculoase.

Persoana mușcată trebuie transportată cât mai rapid la spital, unde medicii vor evalua gravitatea cazului și vor decide dacă este necesară administrarea serului antiviperin.

Riscurile nu trebuie ignorate

Deși decesele provocate de mușcăturile de viperă sunt extrem de rare, efectele veninului pot fi severe. Printre simptomele care pot apărea se numără durerea intensă, umflăturile pronunțate, dificultățile respiratorii, tulburările cardiovasculare sau reacțiile alergice grave.

Riscul de complicații este mai ridicat în cazul copiilor, persoanelor vârstnice și al celor care suferă de afecțiuni cronice.

Din acest motiv, specialiștii insistă ca orice mușcătură de viperă să fie tratată cu maximă seriozitate și să beneficieze de asistență medicală cât mai rapidă.