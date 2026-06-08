Liderul liberal care vorbește despre posibila desființare a PNL, cuprins de ”marea orbire”

Un lider PNL vorbește despre posibila desființare a partidului, asta după ce liberalii au intrat în opoziție. „Intrarea PNL în opoziție reprezintă un test de supraviețuire dificil și aproape imposibil de trecut”, consideră președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe.

Intrarea PNL în opoziție ar putea reprezenta un moment critic pentru viitorul formațiunii politice, avertizează președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe. Acesta susține că partidul riscă să intre într-o perioadă lungă de declin, marcată de tensiuni interne și pierderea legăturii cu electoratul.

Într-o postare publicată pe Facebook, Tișe vorbește despre ceea ce numește „marea orbire a PNL” și afirmă că actuala direcție ar putea împinge partidul spre irelevanță politică.

„Opoziția, cea mai grea probă de după 1990”

Alin Tișe consideră că PNL se pregătește să intre într-o etapă politică extrem de dificilă, poate cea mai complicată de după 1990, odată cu trecerea în opoziție.

”PNL pare să se îndrepte în câteva zile, spre cea mai grea probă politică de după 1990: opoziția. Opoziția la PSD, atât de mult dorită de partid, nu-i așa, vehiculată public până la obsesie în ultima perioadă, afirmativ, în interes național!

Asta au decis “greii partidului” în interesul partidului, într-un moment de emoție, frustrare, supărare pe partenerii de guvernare din PSD, care dețin în parlament dublul electoral al PNL.

Opoziția decisă de conducerea PNL, nu este pentru câteva luni, ci este pentru acest ciclu electoral cel puțin, până în 2028, cât timp configurația actuală a parlamentului este aceeași (configurația actuală nu permite o majoritate viabilă fără PSD)

Dar, drama reală a PNL nu este pierderea guvernării, ci pierderea identității. Iar asta nu o poate rezolva nici un “Mesia politic” a scris liberalul pe pagina sa de socializare.

Riscul pierderii identității politice

În analiza sa, liderul liberal susține că adevărata problemă a partidului nu este ieșirea de la guvernare, ci erodarea identității politice acumulate în ultimii ani.

El afirmă că PNL ar fi confundat menținerea la putere cu consolidarea internă și că această strategie ar fi dus la slăbirea legăturii cu propriul electorat.

„Ani la rând, partidul a confundat supraviețuirea la putere cu consolidarea politică. A sacrificat capital electoral pentru formule de guvernare, care i-au estompat profilul și au alimentat dezamăgirea propriului electorat.

Acum, PNL riscă să descopere că cel mai greu lucru în politică nu este să câștigi alegeri, ci să mai ai pe cine convinge, după ce ai pierdut încrederea celor care te-au votat.”

Scenariul unui deceniu dificil pentru liberali

Alin Tișe merge mai departe în evaluarea sa și vorbește despre posibilitatea ca PNL să rămână în opoziție o perioadă îndelungată, în funcție de evoluția scenei politice după 2028.

El sugerează că, în lipsa unei majorități parlamentare fără PSD, liberalii ar putea fi nevoiți să stea departe de guvernare până spre 2032.

„Dacă și după 2028, nu va putea exista o majoritate viabilă fără PSD, liberalii pot rămâne captivi încă un mandat în opoziție, până în 2032. Pentru consecvență și credibilitate, așa este corect, nu-i așa …?! Dacă nu ar fi așa, atunci care este sensul și rostul acestei decizii de a intra acum în opoziție față de PSD?”, se întreabă retoric Alin Tișe.

„Marea orbire a PNL” și riscul pierderii relevanței

În finalul mesajului său, președintele Consiliului Județean Cluj avertizează că o perioadă lungă în opoziție ar putea duce la fragmentarea partidului și la pierderea direcției politice.

El susține că lipsa unei strategii clare, combinată cu eventuale conflicte interne și lideri fără susținere puternică în rândul electoratului, poate slăbi semnificativ partidul.

„Șase sau opt ani departe de putere nu iartă pe nimeni. În acest interval, partidele se reformează profund, sau se sting lent, consumate de conflicte interne, cu lideri fără legitimitate populară și lipsa unei direcții clare.

Marea orbire a PNL este că încă tratează această perspectivă ca pe o simplă perioadă dificilă. În realitate, este un test de supraviețuire dificil și aproape imposibil de trecut. Pentru că, la finalul unei opoziții atât de lungi, întrebarea nu va fi dacă PNL poate reveni la guvernare. Întrebarea va fi, dacă va mai exista un PNL suficient de puternic pentru a mai conta…”, a concluzionat Alin Tișe.