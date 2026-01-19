Kamceatka, îngropată sub zăpadă. Stare de urgență în Rusia

Peninsula rusă Kamceatka se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de iarnă din ultimele decenii! Un ciclon puternic a transformat orașele în adevărate labirinturi de omăt, cu nămeți cât clădirile.

Localnicii luptă acum să iasă din case și să își recupereze mașinile îngropate sub munții de zăpadă. Imaginile apărute în ultimele ore arată amploarea dezastrului.

Ninsori fără precedent în ultimii 30 de ani

Ciclonul care a lovit Kamceatka a transformat orașele și cartierele rezidențiale într-un peisaj greu de recunoscut. Zăpada s-a adunat în straturi uriașe, iar în unele zone atinge chiar patru metri. Intrările în blocuri au fost acoperite complet, iar deplasarea pe jos a devenit aproape imposibilă.

Locals in Russia's Kamchatka Peninsula are calling it a "snow apocalypse" after a powerful snowstorm buried entire towns under record-breaking snowfall. Roads are blocked, buildings are partially submerged, and a state of emergency has been…

Oamenii sapă tuneluri prin nămeți pentru a putea ieși din locuințe, iar multe mașini au rămas complet îngropate. Localnicii încearcă să le scoată la suprafață cu lopeți sau cu ajutorul vehiculelor de tractare.

Situația a devenit critică, iar autoritățile au instituit stare de urgență. Intervențiile se concentrează pe degajarea drumurilor și prevenirea accidentelor provocate de greutatea zăpezii. Doi bărbați de aproximativ 60 de ani au murit, după ce au fost surprinși de zăpada căzută de pe acoperișuri.

Meteorologii vorbesc despre cea mai abundentă ninsoare din ultii 30 de ani în peninsula Kamceatka și avertizează că vremea severă va continua și zilele următoare.