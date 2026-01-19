Tragedia feroviară din Spania: o eclisă desprinsă, principala ipoteză în anchetă. Bilanțul victimelor a ajuns la 40

Ancheta privind gravul accident feroviar produs duminică seară în Spania conturează primele ipoteze tehnice, experții indicând o îmbinare defectă a șinelor drept posibil factor declanșator al tragediei. Potrivit unor surse citate de The Telegraph, tehnicienii au identificat o eclisă ruptă, considerată un element-cheie în stabilirea cauzei exacte a deraierii și a coliziunii care a urmat.

Accidentul s-a produs în momentul în care un tren de mare viteză care circula pe ruta Malaga - Madrid a deraiat și a intrat în coliziune cu un alt tren ce venea din sens opus, dinspre Madrid spre Huelva. Printre pasageri s-au aflat și cetățeni români, presa spaniolă relatând că un bărbat și o femeie din România au supraviețuit impactului. Între timp, numărul victimelor a crescut la 40, conform cotidianului El Mundo.

Cauza tragediei

Investigatorii au descoperit urme evidente de uzură la nivelul îmbinării dintre segmentele de șină, ceea ce sugerează că problema nu a apărut recent, ci s-a agravat în timp. Defectul ar fi permis formarea unui spațiu între șine, care s-a lărgit pe măsură ce trenurile au continuat să circule pe linia respectivă. Traseul fusese modernizat în luna mai, în cadrul unui proiect de infrastructură evaluat la aproximativ 700 de milioane de euro.

Potrivit surselor din anchetă, primele vagoane ale trenului operat de compania Iryo au trecut peste zona afectată, însă ultimul vagon a deraiat, provocând ieșirea de pe șine și a altor două vagoane, ceea ce a dus la impactul devastator.

Autoritățile exclud, deocamdată, eroarea umană

Deși nu a fost stabilită încă o cauză oficială, ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, a descris coliziunea drept „extrem de neobișnuită”. Trenul Iryo implicat în accident avea mai puțin de patru ani și trecuse o inspecție tehnică recentă, pe 15 ianuarie.

La rândul său, Álvaro Fernández Heredia, președintele companiei Renfe, care opera cel de-al doilea tren, a exclus ipoteza vitezei excesive sau a unei erori umane. Limita maximă admisă pe acea linie este de 250 km/h, iar trenurile circulau cu aproximativ 210 km/h, respectiv 205 km/h în momentul impactului.

Avertismente ignorate înainte de accident

În lunile premergătoare tragediei, administratorul infrastructurii feroviare spaniole semnalase cel puțin opt incidente tehnice pe linia de mare viteză. Majoritatea problemelor vizau sistemele de semnalizare, însă au fost raportate și defecțiuni la rețelele electrice și alte elemente de infrastructură. Vara trecută, guvernul recunoscuse existența unor „incidente tehnice” care afectau semnalizarea.

Scene dramatice și intervenții contra-cronometru

Autoritățile au precizat că au trecut doar 20 de secunde între momentul deraierii primului tren și coliziunea propriu-zisă, interval insuficient pentru ca mecanicul celui de-al doilea tren care și-a pierdut viața să poată reacționa. Sistemele automate de siguranță nu au avut timp să se activeze.

Imaginile surprinse la fața locului arată vagoane sfâșiate, îndoite în jurul unor stâlpi de beton, resturi metalice împrăștiate pe zeci de metri și scaune aruncate pe pietriș. Pompierii au descris intervenția drept una extrem de dificilă.

„Au fost momente în care a trebuit să recuperăm victimele decedate pentru a putea ajunge la cei care încă erau în viață”, a declarat Francisco Carmona, șeful pompierilor din Córdoba.

Un centru sportiv din localitatea Adamuz a fost transformat într-un spital improvizat, iar Crucea Roșie Spaniolă a amenajat un centru de sprijin pentru rudele victimelor și pentru personalul de intervenție.

Anchete în paralel și reacții la nivel înalt

Investigația este coordonată de Comisia pentru Investigarea Accidentelor Feroviare, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în paralel cu o anchetă judiciară deschisă de o instanță din Montoro, provincia Córdoba.

Președintele regional al Andaluziei, Juanma Moreno, a avertizat că bilanțul ar putea crește, având în vedere violența impactului. Regele Felipe al VI-lea a transmis condoleanțe familiilor victimelor, iar steagul Spaniei a fost arborat în bernă. Premierul Pedro Sánchez a vizitat locul accidentului.

Spania deține cea mai extinsă rețea feroviară de mare viteză din Europa, cu peste 2.900 de kilometri de linii, fiind un simbol al investițiilor masive în infrastructură. Accidentul de duminică este primul soldat cu victime de la inaugurarea rețelei AVE, în 1992, marcând un moment de cotitură pentru siguranța transportului feroviar din țară.