Reacția Ungariei vine după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că premierul Viktor Orban a vizitat Moscova fără aprobarea Uniunii Europene.

În acest context, ministrul de externe maghiar a declarat că indiferent de părerea Bruxelles-ului, Budapesta duce o politică externă suverană și deciziile sunt luate în funcție de interesele țării.

Pe 28 noiembrie, Vladimir Putin s-a întâlnit cu Viktor Orban. În cadrul întâlnirii, premierul Ungariei a declarat că țara sa nu va ceda presiunilor externe și va continua să coopereze cu Rusia în mai multe domenii.

„Noi, maghiarii, nu avem nevoie de permisiunea sau mandatul celor de la Bruxelles-ului, Berlinului sau al oricui altcuiva pentru a participa la negocieri în străinătate. Indiferent dacă celor de la Bruxelles le place sau nu, noi urmărim o politică externă suverană, iar deciziile noastre sunt determinate de interesele naţionale”, a scris ministrul de externe Peter Szijjarto pe pagina sa de Facebook.