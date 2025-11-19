”Și pe mine mă surprinde până la un punct rezistența magistraților. Deocamdată, ea funcționează exemplar pentru alte categorii a populației, nu mă așteptam la o asemenea unitate.

În general, mă așteptam să apară chestiile astea românești, sistemul să pună o Curte de Apel care să zică că nu mai rezistă. Dar nu poate să spargă zidul, unitatea asta are două explicații: Cea mai importantă este faptul că magistrații au fost idealizați de noi, nu de noi, de ei, de Bolojan, de USR-iști, de tefeliști. Nu mai țineți minte perioada...eu am fost sancționat de CSM. Nu știu ce am zis eu în legătură cu o decizie.(...)Este foarte greu acum, au căpătat un anumit orgoliu.

Domnul vicepreședinte are dreptate, aceste pensii au fost stabilite de puterea politică în 2018, nu ei le-au cerut. Și era în cardul...ar merita o dată o dezbatere mai largă, și de la Bruxelles era ordin: idealizați, rostuiți justiția, pentru că justiția era instumentul lor.

Prin magistrați înțelegem și procurori. În acest regim al lui Nicușor Dan, în urma lui Klaus Iohannis, Klaus Iohannis a fost cel care i-a dat un picior în spate doamnei Codruța și a dispărut binomul, ei au căpătat o independență și repet, ca om care am criticat multe din deciziile din justiție, tot ceea ce îi uluiește pe tefeliști și anume acele achitări ale ÎCCJ sunt pe bază de dosar. Dosarele au fost făcute de binom în vremea respectivă cu fundul pentru că ei erau siguri că au culoarul.

Acum ei s-au deșteptat și judecă corect. Ei nu apără corupții, în dosar depinde ce pune procurorul, tu ca judecător nu ai de un de să știi că ăla e corupt dacă procurorul a făcut prost aceste dosare. Le-au făcut pentru că nu le păsa.(...) E un război pe care nu îl va câștiga puterea. E greșit spus clasa politică.

Șpilul este următorul: E vorba de pensii speciale, nu numai magistrații au, au și pensionarii din servicii, din armată. Eu cred că în spatele acestor magistrați sunt și celelalte categorii care sunt pensionari pentru că dacă pică magistrații, pică și celelalte categori. Nenorocirea este că celelalte categorii nu au ciocănelul”, a declarat Ion Cristoiu.