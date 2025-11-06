Peste 25.000 de joburi noi au fost postate de la începutul lunii octombrie, în creștere cu 10% față de luna anterioară, în condițiile în care angajatorii pregătesc terenul pentru creșterea volumului de muncă din perioada următoare, campaniile de Black Friday și apropierea sărbătorilor de iarnă fiind principalii doi factori care influențează nevoia de extindere a echipelor, arată o analiză a platformei eJobs.

„Chiar dacă vorbim despre o creștere contextuală a activității, creată de cele două momente – Black Friday și sărbătorile de iarnă – doar 10% dintre pozițiile postate sunt part-time și mai puțin de 5% sezoniere”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Domeniile în care s-a văzut cea mai mare evoluție a angajărilor au fost call-center /BPO, cu un plus de 80% față de luna septembrie, industria alimentară (+17%) și servicii (+5%).

În cifre absolute, este vorba despre 6.400 de locuri de muncă postate de angajatorii din call-center / BPO, 3.300 de joburi în industria alimentară și 3.400 în servicii.

Dintre toate, retailul rămâne cel mai mare angajator, care, fără să fi marcat o creștere față de luna trecută, a scos în piață aproape 6.500 de poziții.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul oferit unui curier este, în medie, de 4.000 de lei pe lună. Un candidat care aplică pentru un job de lucrător comercial trebuie să se aștepte la un salariu mediu de 3.800 de lei, în timp ce un lucrător în depozit poate încasa aproximativ 3.500 de lei pe lună. În industria alimentară, salariul mediu net este de 4.300 lei pe lună, iar în turism de 4.100 de lei.