Un adolescent aflat pe bicicletă a reușit să deschidă geanta unui livrator și să fure mâncarea comandată de un client, chiar în timp ce curierul se deplasa pe scuter. Momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Cum s-a produs incidentul

Livratorul, un bărbat de origine asiatică, transporta o comandă în geanta inscripționată cu sigla unei platforme de livrări. În trafic, acesta s-a intersectat cu un grup de tineri care participau la un „ride-out” – o ieșire pe biciclete organizată spontan prin oraș.

Profitând de aglomerație, unul dintre adolescenți s-a apropiat de curier, i-a desfăcut fermoarul genții și a smuls pachetul cu mâncare. După ce a reușit să sustragă comanda, a fugit pe bicicletă, în timp ce ceilalți participanți au privit scena. În înregistrare se aude vocea creatorului de conținut JoyOnWheels, care a surprins totul: „Ce faci, bro? Nu fura mâncarea!”.

Reacția livratorului

Surprins de situație, livratorul a oprit scuterul și a încercat să alerge după tânărul care îi furase pachetul. Nu este clar dacă a reușit să recupereze mâncarea.

Așa-numitele „ride-out”-uri sunt întâlniri între bicicliști care pedalează în grup pe străzile orașului, ca formă de socializare și promovare a ciclismului urban. Deși în multe cazuri aceste ieșiri au scop recreativ, martorii spun că unii participanți ignoră regulile de circulație, creează haos în trafic și, ca în acest caz, recurg la gesturi periculoase sau ilegale.

Ce riscă autorul furtului

Potrivit Codului Penal, furtul este pedepsit cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, în funcție de valoarea bunurilor și circumstanțe. Dacă fapta este repetată sau asociată cu acte de violență, sancțiunile pot fi mult mai dure.

Incidentul readuce în discuție siguranța livratorilor din București, mulți dintre aceștia fiind vizați în ultima perioadă de agresiuni sau furturi în timpul serviciului.