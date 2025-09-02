Cosmin Tudoran, tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă din Capitală, pe motiv că acesta ar fi „invadator” va fi scos din arest preventiv şi va fi dus la audieri, marţi după amiază. El este acuzat de loviri sau alte violenţe.

Agresorul, care a filmat momentul atacului, s-a făcut remarcat pe reţelele de socializare unde, pe mai multe conturi, a promovat simboluri naziste şi a postat imagini cu el, având faţa acoperită cu măşti şi purtând arme albe.

După ce a fost oprit din agresiune de către un poliţist, Tudoran a cerut, în repetate rânduri să îşi sune mama.