Incidentul a avut loc în noaptea de 26 august, în apropierea unei treceri la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului din Cluj-Napoca. Potrivit procurorilor, atacatorul și-a lovit victima în cap, spate și picioare, chiar și după ce aceasta căzuse la pământ. Rănile suferite necesită 40-45 de zile de îngrijiri medicale, însă starea de sănătate a bărbatului rămâne gravă.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au arătat că fapta a fost comisă într-o zonă întunecată, ferită de martori, iar atitudinea agresorului dovedește „un grad ridicat de periculozitate și lipsă de empatie față de consecințele actului său”. Instanța a admis cererea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cazuri similare și tensiuni sociale

Agresiunea de la Cluj survine după un alt incident grav petrecut la București, unde un tânăr de 20 de ani a lovit un livrator originar din Bangladesh, cerându-i să „se întoarcă în țara lui”. Atacatorul din Capitală a fost și el arestat preventiv.

Evenimentele recente se adaugă unor tensiuni tot mai vizibile privind prezența muncitorilor străini în România. Săptămâna trecută, polițistul Marian Godină a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, acuzându-l de incitare la ură și discriminare, după ce acesta a publicat pe Facebook un mesaj în care îndemna clienții să refuze comenzile livrate de cetățeni din Asia și Africa.

În replică, Tanasă a susținut că nu promovează ura, ci atrage atenția asupra „importului de nesiguranță și practici străine”, încercând să justifice declarațiile ca fiind „de bun-simț”.