Agresorul l-a lovit pe neaşteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”. Acesta a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber.

Incidentul a avut loc marţi, 26 august, spre seară, pe o stradă din Capitală și filmarea, făcută chiar de către agresor, a ajuns virală pe rețelele de socializare.

Miercuri, 27 august, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

„La data de 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în București, Sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, informează Biroul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 (PJS2).



Miercuri, PJS2, în urma cercetărilor efectuate de Poliția Sectorului 2 - Secția 7 Poliție, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.



Judecătoria Sectorului 2 București a admis, miercuri, propunerea PJS2 și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

