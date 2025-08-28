Cine este agresorul

Potrivit stiripesurse, tânărul care a atacat livratorul este Cosmin Tudoran, în vârstă de 20 de ani. După agresiune, el a cerut să-și sune mama. Inițial a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Pagina sa de Facebook este una săracă în poze, dar printre puținele imagini prezente vedem personaje de desene animate japoneze, o frunză de marijuana, și un pumnal rozetă de tip box montat deja pe mână, semn că tânărul era pregătit pentru activități violente.

Într-o poză mai veche, se descrie ca „bosu oșilor”

Cum s-a întâmplat totul

Un cetățean străin care făcea livrări cu bicicleta a fost lovit de Cosmin Tudoran, care i-a cerut să se întoarcă în țara lui și l-a numit „invadator”, în timp ce filma agresiunea. Incidentul a fost surprins de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care a intervenit imediat și l-a imobilizat pe agresor. Videoclipul care surprinde întreaga scenă a ajuns viral pe internet.

Reacția Poliției Capitalei

”Ieri, 26 august 2025, un poliţist din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 7 Poliţie, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin. Poliţistul a intervenit prompt şi eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat de poliţist”, a precizat Poliția Capitalei.

Ulterior, la fața locului au sosit polițiștii Secției 7, aflați în exercitarea atribuțiilor, care i-au acordat sprijin. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru lovire sau alte violențe.

”Intervenţia promptă şi eficientă a poliţistului aflat în timpul liber demonstrează încă o dată spiritul civic şi profesionalismul angajaţilor Poliţiei Capitalei. Siguranţa comunităţii rămâne o prioritate, iar angajamentul poliţiştilor Capitalei se reflectă în intervenţiile rapide şi ferme pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale”, a mai transmis Poliția Capitalei.

