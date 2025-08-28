Cine este polițistul-erou din Capitală care a scos livratorul nepalez din mâinile agresorului: Marian Godină i-a făcut public numele și fotografia. Reacția românilor

Cine este polițistul-erou din Capitală: Marian Godină i-a făcut public numele și fotografia. Reacția românilor / Facebook
Cine este polițistul-erou din Capitală: Marian Godină i-a făcut public numele și fotografia. Reacția românilor / Facebook

Poliţistul care a intervenit după ce un tânăr de 20 de ani a lovit un livrator străin spunându-i că este „invadator” şi cerându-i să se întoarcă în ţara sa, se numeşte Andrei Jianu. Agentul tocmai ieșise din tură în momentul în care a avut loc incidentul, iar intervenția sa a fost promptă. Cel care a făcut publică fotografia și numele polițistului este Marain Godină. Reacţiile internauţilor la postarea de pe pagina de socializare a lui Godină nu au întârziat să apară, cele mai multe mulţumindu-i tânărului poliţist pentru modul în care a acționat. 

„Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliţie Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!”, a scris pe Facebook Marian Godină. Mesajul este însoțit de poza poliţistului.

„Felicitãri pentru reacţie şi atitudine. Intervenţia (...) mi-a ridicat moralul dupã ce am avut un gust amar lãsat de fapta infectã a agresorului! Mulţumesc pentru atitudine!”, este mesajul unei tinere.

Internauţii l-au felicitat pe poliţistul Andrei Jianu pentru replica dată victimei, în momentul în care aceasta l-a rugat să sune la Poliţie.

"Eu sunt Poliţia!”, a venit răspunsul scurt, în limba engleză, al poliţistului aflat în timpul liber şi îmbrăcat, cel mai probabil, în civil ]n momentul intervenției. 

„Cred că orice poliţist îşi doreşte să spună replica asta la un moment dat. Bravo, Andrei!”, este replica altei persoane care a comentat pe pagina de Facebook a poliţistului Marian Godină.

 