„Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliţie Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!”, a scris pe Facebook Marian Godină. Mesajul este însoțit de poza poliţistului.

„Felicitãri pentru reacţie şi atitudine. Intervenţia (...) mi-a ridicat moralul dupã ce am avut un gust amar lãsat de fapta infectã a agresorului! Mulţumesc pentru atitudine!”, este mesajul unei tinere.

Internauţii l-au felicitat pe poliţistul Andrei Jianu pentru replica dată victimei, în momentul în care aceasta l-a rugat să sune la Poliţie.

"Eu sunt Poliţia!”, a venit răspunsul scurt, în limba engleză, al poliţistului aflat în timpul liber şi îmbrăcat, cel mai probabil, în civil ]n momentul intervenției.

„Cred că orice poliţist îşi doreşte să spună replica asta la un moment dat. Bravo, Andrei!”, este replica altei persoane care a comentat pe pagina de Facebook a poliţistului Marian Godină.