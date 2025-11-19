Marcel Ciolacu, unul dintre cei mai vocali contestatari ai austerității lui Bolojan, intervine la Realitatea Plus, într-o ediție specială a emisiunii Culisele Statului Paralel, a precizat realizatorul Laurențiu Botin.

„Acesta va explica toate încălcările acelor linii roșii pe care PSD le-a stabilit în colaborarea cu partenerii de coaliție și cum s-a ajuns ca Ilie Bolojan să spună acum că nu sunt bani de pensii și salarii, de vreme ce au fost bugetați. Nu în ultimul rând, fostul premier și lider al PSD este nemulțumit că toate oalele deficitului bugetar se sparg acum în capul lui, prin intermediul presei haștagiste”, a explicat Botin.

Declarațiile exclusive ale lui Marcel Ciolacu vin în contextul în care parlamentari din PSD și PNL ar putea vota moțiunea împotriva premierului Ilie Bolojan, pe fondul nemulțumirilor tot mai mari din teritoriu privind noul pachet de măsuri fiscale pe care șeful guvernului vrea să îl impună prin asumarea răspunderii. Surse politice citate de Realitatea Plus susțin că nivelul nemulțumirilor la nivel local a crescut alarmant, edilii PSD fiind printre cei mai afectați de tăierile de salarii și posturi.

Social-democrații vor avea o ședință crucială miercuri după-amiază, pentru a analiza nemulțumirile din partid și a stabili ce poziție vor adopta pe viitor.