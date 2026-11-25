Camera Deputaților a dat undă verde unei noi anchete parlamentare care îl vizează pe Ilie Bolojan. Comisia va verifica modul în care au fost utilizate resursele SPP, după ce propunerea a fost adoptată cu 146 de voturi pentru și 98 împotrivă.
Camera Deputaților a aprobat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care va verifica modul în care au fost utilizate resursele Serviciului de Protecție și Pază (SPP) de către Ilie Bolojan, în contextul nunții fiicei sale. Propunerea a trecut de votul deputaților cu 146 de voturi pentru și 98 împotrivă.
Comisia parlamentară va verifica modul de utilizare a resurselor SPP
Potrivit informațiilor prezentate în direct, noua comisie va avea ca obiect verificarea modului în care au fost folosite resursele SPP pentru transportul invitaților la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. În urma votului din Camera Deputaților, demersul parlamentar a primit undă verde, urmând ca membrii comisiei să înceapă verificările și să stabilească împrejurările în care ar fi fost utilizate resursele instituției.
Subiectul a stârnit deja controverse în spațiul public, iar ancheta parlamentară urmează să clarifice aspectele semnalate și să stabilească eventualele responsabilități.
Ilie Bolojan, vizat și de o altă comisie de anchetă
Noua comisie nu este singurul demers parlamentar în care este vizat fostul premier. Ilie Bolojan se află deja în atenția unei alte comisii de anchetă, constituită în legătură cu întâlnirea pe care ar fi avut-o cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
Potrivit informațiilor prezentate, Bolojan nu s-ar fi prezentat la niciuna dintre cele opt convocări transmise până în prezent de respectiva comisie.
Urmează audierile și verificările parlamentare
Rămâne de văzut dacă Ilie Bolojan va da curs convocărilor noii comisii parlamentare și dacă va oferi explicații cu privire la acuzațiile care fac obiectul verificărilor.
Concluziile anchetei vor depinde de documentele analizate, informațiile obținute și eventualele audieri. Deocamdată, votul din Camera Deputaților marchează începutul unui nou demers parlamentar care readuce în atenția publică utilizarea resurselor instituțiilor statului în contexte private.