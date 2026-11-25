Publicat 25 nov. 2026, 12:02 Actualizat 25 nov. 2026, 12:25 Sursă Realitatea PLUS

Camera Deputaților a dat undă verde unei noi anchete parlamentare care îl vizează pe Ilie Bolojan. Comisia va verifica modul în care au fost utilizate resursele SPP, după ce propunerea a fost adoptată cu 146 de voturi pentru și 98 împotrivă.

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