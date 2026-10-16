Au fost reluate căutările marinarilor dispăruți de pe nava FIFI

Publicat 16 oct. 2026, 10:42 Actualizat 16 oct. 2026, 12:15

Operațiunile de căutare a marinarilor dispăruți în urma incidentului de la bordul navei comerciale FIFI au fost reluate vineri dimineață, 16 octombrie 2026, de la ora 08:00. Cinci dintre cei 12 membri ai echipajului au fost salvați și transportați la spital pentru evaluare medicală. Alți șapte marinari sunt în continuare dați dispăruți, iar echipele de intervenție încearcă să-i localizeze.

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