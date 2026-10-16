Au fost reluate căutările marinarilor dispăruți de pe nava FIFI

Operațiunile de căutare a marinarilor dispăruți în urma incidentului de la bordul navei comerciale FIFI au fost reluate vineri dimineață, 16 octombrie 2026, de la ora 08:00. Cinci dintre cei 12 membri ai echipajului au fost salvați și transportați la spital pentru evaluare medicală. Alți șapte marinari sunt în continuare dați dispăruți, iar echipele de intervenție încearcă să-i localizeze.
Salvatorii continuă misiunea în largul Mării Negre
Intervenția este desfășurată în condiții dificile, iar echipele de salvare trebuie să țină cont de siguranța personalului implicat și de starea navei avariate. În operațiunile anterioare au fost mobilizate echipaje și mijloace aeriene și navale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, alături de instituțiile cu atribuții în salvarea vieții pe mare.
Autoritățile continuă căutările pentru localizarea marinarilor dați dispăruți.
Elicopterul Black Hawk și nava FIFI MAI 0101, mobilizate în căutările din Marea Neagră
La operațiunea de căutare și salvare din Marea Neagră participă forțe și mijloace de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General de Aviație (IGAv) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Elicopterul Black Hawk va transporta patru salvatori ISU la bordul navei Wine Trader, pentru continuarea operațiunilor, urmând ca ulterior să efectueze și un survol de recunoaștere a zonei.
În sprijinul misiunii intervine și nava de intervenție FIFI MAI 0101, care are la bord 13 salvatori. Aceasta va desfășura o acțiune de recunoaștere, după care se va deplasa în zona navei avariate pentru a participa la căutări.
De asemenea, în urma intervențiilor desfășurate anterior, cinci membri ai echipajului navei Wine Trader au fost salvați și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Echipele de intervenție continuă căutările pentru identificarea și salvarea persoanelor date dispărute.