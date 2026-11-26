Publicat 26 nov. 2026, 16:14 Actualizat 26 nov. 2026, 16:26

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, joi, înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, dacă este de acord cu propunerea Poloniei ca NATO să doboare drone și rachete rusești deasupra Ucrainei. El a răspuns că acest lucru „ar însemna o cobeligeranță”, precizând că nu e luată nicio decizie în acest sens.

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