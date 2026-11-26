Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, joi, înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, dacă este de acord cu propunerea Poloniei ca NATO să doboare drone și rachete rusești deasupra Ucrainei. El a răspuns că acest lucru „ar însemna o cobeligeranță”, precizând că nu e luată nicio decizie în acest sens.
În ceea ce privește securitatea la Marea Neagră, șeful statului a spus că în marja reuniunii vor exista și discuții informale despre acest subiect.
Polonia vrea o zonă de interdicție aeriană pe flancul estic al NATO și cere extinderea sistemului inclusiv în România
Polonia pregătește o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței sale estice, după ce mai multe rachete și drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării.
Măsura ar urma să le ofere forțelor militare mai multă libertate de intervenție în cazul unor amenințări venite dinspre Ucraina, iar Varșovia vrea ca reguli asemănătoare să fie adoptate pe întreg flancul estic al NATO, inclusiv în România și în statele baltice.
Potrivit publicației germane BILD, autoritățile poloneze intenționează să introducă noile restricții la sfârșitul lunii decembrie sau la începutul lunii ianuarie. Zona ar urma să se întindă pe o distanță de la câteva zeci de kilometri de frontieră spre interiorul teritoriului polonez.
Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European
Președintele României, Nicușor Dan, a fost desemnat, alături de premierul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezinte interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.