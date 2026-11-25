Detaliul mai puțin cunoscut din viața lui Dudu Georgescu: a fost colonel și primea pensie militară
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Dudu Georgescu, unul dintre numele legendare ale fotbalului românesc, a murit la 76 de ani, în Canada. Puțini știu însă că fostul golgheter al lui Dinamo beneficia de pensie militară, după o carieră de 24 de ani în cadrul Ministerului de Interne.
Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc și dublu câștigător al Ghetei de Aur, a avut o carieră mai puțin cunoscută în afara terenului. Timp de aproximativ 24 de ani, fostul fotbalist a activat în structurile Ministerului de Interne, inclusiv în cele ale Securității. A ajuns până la gradul de colonel, iar după trecerea în rezervă a beneficiat de pensie militară de stat. Cuantumul acesteia nu a fost însă făcut public.
Potrivit informațiilor transmise de CS Dinamo, Dudu Georgescu a fost încadrat în Ministerul de Interne – Clubul Sportiv Dinamo la 1 iulie 1973, cu gradul de sergent major. În același an, a fost mutat la Inspectoratul Municipiului București, potrivit informațiilor publicate de Golazo.
Pe 20 februarie 1974, fostul atacant a trecut în corpul ofițerilor. Parcursul său în structurile ministerului a continuat și după încheierea carierei sportive. La Direcția de Cultură a MAI – Departamentul Sport, acesta se ocupa de organizarea competițiilor sportive destinate cadrelor ministerului.
La 30 noiembrie 1997, când avea doar 47 de ani, Dudu Georgescu a fost trecut în rezervă cu gradul de colonel. În total, activase aproximativ 24 de ani în structurile Ministerului de Interne.
Fostul fotbalist figura în evidențele Casei de Pensii a MAI ca beneficiar al Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat. Instituția nu a făcut publică suma pe care acesta o încasa lunar, astfel că valoarea pensiei sale nu este cunoscută.
Potrivit analizei publicate de Economica.net în iunie 2026, pe baza datelor furnizate de MAI, 93.262 de persoane beneficiau de pensii militare de serviciu în aprilie 2026.
Dintre acestea, aproape 34.000, adică peste 36%, încasau cel mult 5.000 de lei net lunar. Cea mai numeroasă categorie era cea a pensionarilor cu venituri între 5.001 și 7.000 de lei, cu 35.488 de beneficiari (38%).
Peste 85% dintre pensionari primeau între 3.001 și 9.000 de lei net, în timp ce numai 46 de persoane aveau pensii de peste 20.001 lei pe lună.
Dudu Georgescu, de la terenul de fotbal la structurile Ministerului de Interne
Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu și-a început drumul în fotbal la Progresul București. A debutat în Divizia A la numai 18 ani și 9 luni, pe 11 iunie 1969, la șansa oferită de antrenorul Cornel Drăgușin.
Între 1969 și 1972, a evoluat pentru Progresul, unde a marcat 20 de goluri în 95 de meciuri de campionat. A urmat o scurtă experiență la CSM Reșița, iar prestația sa într-un meci câștigat de Dinamo cu 4-1, în care a reușit o dublă, le-a atras atenția conducătorilor clubului din Ștefan cel Mare.
Transferul la Dinamo avea să-i schimbe definitiv cariera.
În perioada 1973-1983, Dudu Georgescu a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. În cele zece sezoane petrecute în tricoul alb-roșu, a câștigat patru titluri de campion al României, în 1975, 1977, 1982 și 1983, precum și Cupa României, în 1982.
Cifrele sale rămân impresionante: 207 goluri în 260 de partide de primă ligă pentru Dinamo. Este în continuare cel mai bun marcator din istoria clubului.
Dudu Georgescu, dublu câștigător al Ghetei de Aur, a murit în Canada
Dincolo de performanțele obținute în România, Dudu Georgescu a reușit să se impună și la nivel european. A câștigat de două ori Gheata de Aur, trofeu acordat celui mai bun marcator din campionatele europene, în 1975 și 1977.
Și-a încheiat cariera de fotbalist în 1988, la vârsta de 38 de ani, după ultima experiență la Unirea Urziceni, în Divizia C.
Vestea dispariției sale a îndurerat lumea sportului românesc. Dudu Georgescu a murit la 76 de ani, în Toronto, Canada, departe de țara în care a scris istorie pe terenul de fotbal.
Numele său rămâne legat de performanțele lui Dinamo, de cele două Ghete de Aur și de recordul de goluri care îl păstrează în galeria celor mai mari fotbaliști români.
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