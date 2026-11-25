Publicat 25 nov. 2026, 09:23 Actualizat 25 nov. 2026, 09:34

Dudu Georgescu, unul dintre numele legendare ale fotbalului românesc, a murit la 76 de ani, în Canada. Puțini știu însă că fostul golgheter al lui Dinamo beneficia de pensie militară, după o carieră de 24 de ani în cadrul Ministerului de Interne.

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