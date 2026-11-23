Publicat 23 nov. 2026, 23:08 Actualizat 23 nov. 2026, 23:11

Un bărbat de 70 de ani a murit, luni seară, după ce a fost lovit de o mașină care a părăsit partea carosabilă, în orașul sucevean Liteni, au informat reprezenanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

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