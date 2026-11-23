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Bătrân de 70 de ani, lovit mortal de o mașină în Suceava. O tânără de 18 ani, aflată în autoturism, a ajuns la spital
Bătrân de 70 de ani, lovit mortal de o mașină în Suceava (FOTO - ISU Suceava)
Publicat23 nov. 2026, 23:08
Actualizat23 nov. 2026, 23:11
Un bărbat de 70 de ani a murit, luni seară, după ce a fost lovit de o mașină care a părăsit partea carosabilă, în orașul sucevean Liteni, au informat reprezenanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.
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