Publicat 23 nov. 2026, 17:03 Actualizat 23 nov. 2026, 17:05

Muncitorii care lucrau pe un șantier din Iași au făcut o descoperire neașteptată, în timpul unor săpături: o bombă de aviație neexplodată, grea de 50 de kilograme. Anunțați imediat la 112, pompierii au intervenit de urgență.

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