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Alertă în Iași, după descoperirea unei bombe neexplodate pe un șantier. Proiectilul cântărea 50 de kilograme
Bombă găsită în Iași (FOTO - ISU Iași)
Publicat23 nov. 2026, 17:03
Actualizat23 nov. 2026, 17:05
Muncitorii care lucrau pe un șantier din Iași au făcut o descoperire neașteptată, în timpul unor săpături: o bombă de aviație neexplodată, grea de 50 de kilograme. Anunțați imediat la 112, pompierii au intervenit de urgență.
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