Publicat 23 nov. 2026, 18:25 Actualizat 23 nov. 2026, 18:27

Polițiștii de frontieră din Iași au fost nevoiți să apeleze la armamentul din dotare pentru a opri o dubă plină cu ţigarete de contrabandă, după ce șoferul nu a oprit la semnalele lor. Mai mult, autoutilitara nici nu avea drept de circulație pe drumurile publice.

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