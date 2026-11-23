Polițiștii de frontieră din Iași au fost nevoiți să apeleze la armamentul din dotare pentru a opri o dubă plină cu ţigarete de contrabandă, după ce șoferul nu a oprit la semnalele lor. Mai mult, autoutilitara nici nu avea drept de circulație pe drumurile publice.
Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au observat luni dimineață, 23 noiembrie, în jurul orei 02.00, pe raza municipiului Iași, o autoutilitară a cărei prezență în zonă le-a ridicat suspiciuni.
Se aflau în timpul unei misiuni specifice desfășurate în zona de competență, iar în urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicației eDAC, au constatat că autovehiculul figura în bazele de date ca având înmatricularea suspendată.
Atunci, oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat, s-a sustras controlului încercând să acroșeze autospeciala Poliției de Frontieră și punând astfel în pericol siguranța agenților.
În aceste împrejurări, vameșii au făcut uz de armamentul din dotare, cu respectarea prevederilor legale, executând un foc de avertisment în plan vertical, urmat de focuri asupra pneurilor autoutilitarei. Șoferul nu a oprit nici de această dată, pierzând controlului mijlocului de transport.
FOTO - Poliția de Frontieră
După verificarea acestuia, în interior au fost descoperite mai multe baxuri cu țigarete. În urma inventarierii, s-a stabilit că autoutilitara transporta aproximativ 1.000.000 de țigarete.
Întreaga cantitate de țigarete, în valoare de 527.986 de lei, precum și autoutilitara, evaluată la 30.000 de lei, au fost indisponibilizate în vederea confiscării.
În acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.