Publicat 24 nov. 2026, 00:15 Actualizat 24 nov. 2026, 00:22

Un șofer teribilist, în vârstă de doar 20 de ani, a reușit un record negativ, într-o singură noapte, pe străzile din Cluj-Napoca: 45 de amenzi, amenzi în valoare de 50.000 de lei și, mai ales, a rămas fără permisul auto timp de 1.680 de zile (echivalentul a peste patru ani și jumătate). Ulterior, el a fost ironizat de polițiști pe Facebook.

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