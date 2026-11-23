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Actual· 1 min citire
Șofer din Cluj, ironizat de polițiști după amenzi de 50.000 de lei și permis suspendat aproape 5 ani, într-o singură noapte: „Când te crezi în GTA VI”
Sursa foto: Facebook/Info Trafic Cluj-Napoca
Publicat24 nov. 2026, 00:15
Actualizat24 nov. 2026, 00:22
Un șofer teribilist, în vârstă de doar 20 de ani, a reușit un record negativ, într-o singură noapte, pe străzile din Cluj-Napoca: 45 de amenzi, amenzi în valoare de 50.000 de lei și, mai ales, a rămas fără permisul auto timp de 1.680 de zile (echivalentul a peste patru ani și jumătate). Ulterior, el a fost ironizat de polițiști pe Facebook.
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