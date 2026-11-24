Doi tineri, un bărbat și o femeie, au furat aproape tot dintr-un apartament din Alba Iulia, închiriat prin Booking, iar drept „mulțumire” au lăsat un buchet de flori pe pat pentru proprietar.
Proprietarul unui apartament din Alba Iulia, închiriat prin Booking unor tineri, bărbat și femeie, a avut parte de o surpriză mai mult decât neplăcută atunci când a mers să verifice locuința după plecarea lor.
Chiriașii au sustras până și șamponul din baie
Cele două persoane furaseră cam tot ce le picase în mână. Bărbatul a povestit întâmplarea pentru publicația locală ziarulunirea.ro.
El a spus și ce a dispărut, printre altele, din apartament: un televizor, un aparat de cafea, prosoape, linguri, oale și chiar șamponul din baie.
Drept „mulțumire”, hoții i-au lăsat proprietarului un buchet de flori pe pat
Și, ca să nu se supere proprietarul, drept „mulțumire” pentru lucrurile pe care le-au furat din apartament, cei doi tineri au lăsat un buchet de flori pe pat. Evident, bărbatul nu a fost impresionat și a făcut plângere la Poliție, care face cercetări în acest caz.