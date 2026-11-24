Publicat 24 nov. 2026, 23:07 Actualizat 24 nov. 2026, 23:22

Doi tineri, un bărbat și o femeie, au furat aproape tot dintr-un apartament din Alba Iulia, închiriat prin Booking, iar drept „mulțumire” au lăsat un buchet de flori pe pat pentru proprietar.

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