Este alertă în mai multe comune din județul Buzău, unde urșii au coborât din pădure și au ajuns până în apropierea locuințelor. Animalele sălbatice intră noaptea în gospodării, atacă animalele domestice și provoacă panică în rândul localnicilor, care se tem pentru propriile vieți. Oamenii cer autorităților să intervină de urgență, înainte ca întâlnirile cu urșii să se transforme într-o tragedie.
În comuna Scorțoasa, un urs a fost filmat în timp ce alerga pe o stradă din localitate. Imaginile au fost surprinse de un localnic și arată cât de aproape au ajuns animalele sălbatice de zonele locuite.
Oamenii spun că prezența urșilor a devenit o problemă zilnică. Animalele coboară din pădure, pătrund în gospodării și omoară animalele domestice. Un localnic povestește că a văzut recent o ursoaică însoțită de trei pui, iar pe o rază de aproximativ un kilometru ar exista mai multe exemplare.
Situația este la fel de gravă și în comunele învecinate, unde localnicii spun că grupuri de urși dau târcoale satelor și atacă animalele lăsate la pășunat. Pentru crescătorii de animale, fiecare ieșire cu turmele sau cirezile a devenit un pericol.
Un crescător de animale din județul Buzău spune că zona a devenit extrem de periculoasă și că s-a întâlnit de mai multe ori cu urșii. La un moment dat, animalul sălbatic se afla la doar 70 de metri de el.
Nici ciobanii nu sunt feriți de atacuri. Constantin Chircu povestește că a fost urmărit de un urs după ce a încercat să-și salveze animalele. Fiara i-a luat mai întâi o capră, apoi o oaie, iar ulterior s-a îndreptat chiar spre el.
Bărbatul spune că a scăpat cu viață datorită câinilor care au intervenit și l-au ajutat să se îndepărteze de animal. În timpul incidentului, a căzut într-un pârâu, iar ursul a continuat să vină după el.
Localnicii sunt tot mai speriați și spun că nu mai pot trăi în siguranță. Aceștia cer Guvernului și autorităților responsabile măsuri urgente pentru gestionarea situației și protejarea comunităților afectate.
Oamenii avertizează că, în lipsa unor intervenții rapide, următorul atac s-ar putea solda cu victime omenești. Până atunci, teama de întâlnirea cu ursul face parte din viața de zi cu zi a locuitorilor din comunele afectate de atacurile animalelor sălbatice.