Publicat 26 nov. 2026, 08:12 Sursă Realitatea PLUS

Este alertă în mai multe comune din județul Buzău, unde urșii au coborât din pădure și au ajuns până în apropierea locuințelor. Animalele sălbatice intră noaptea în gospodării, atacă animalele domestice și provoacă panică în rândul localnicilor, care se tem pentru propriile vieți. Oamenii cer autorităților să intervină de urgență, înainte ca întâlnirile cu urșii să se transforme într-o tragedie.

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