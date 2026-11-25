După moartea suspectă a lui Dudu Georgescu, apar detalii mai puțin știute despre soția sa, Marina Georgescu, iar apropiații vorbesc chiar despre un blestem asupra familiei, după ce a intrat în viața marelui fost fotbalist român.
Acum apar detalii mai puțin știute despre femeie, mai ales că apropiații nu au cuvinte de laudă la adresa ei și vorbesc de relații tensionate decât de armonie: „A fost ca un blestem pentru familia noastră”.
În acest context, Gsp.ro, a stat de vorbă cu Dragoș Panaitescu, fost campion la ciclism, bob și motociclism, în vârstă de 82 de ani, care i-a cunoscut îndeaproape pe cei doi, acum fiind profund afectat de vestea morții lui Dudu.
Au avut o legătură strânsă de familie pentru că fiul său a fost căsătorit cu Cristina, fiica Marinei dintr-o relație anterioară. Acesta a povestit că Dudu și soția lui au locuit pentru o perioadă în casa fiului său, după ce au ajuns în Canada.
Acum, el a vorbit despre conflictele care ar fi existat în familie cu mulți ani în urmă. Potrivit acestuiaa, Marina ar fi ajuns să se îndepărteze inclusiv de propria fiică, iar la câțiva ani după ruptura dintre mamă și fiică, s-a destrămat și căsnicia Cristinei cu fiul lui Panaitescu. În urma acestor evenimente, cele două familii nu au mai păstrat legătura.
Dragoș Panaitescu susține că Marina Georgescu era cea care lua deciziile în familie
Fostul mare campion a vorbit despre Marina din perioada în care familiile lor erau apropiate. Astfel, el a descris-o drept o persoană care își dorea să aibă ultimul cuvânt și a susținut că ea ar fi avut un rol important în hotărârea de a pleca împreună cu Dudu în Canada.
Dragoș Panaitescu (FOTO - Facebook)
Mai mult, Panaitescu consideră că relația dintre cei doi era una în care Marina avea o influență puternică asupra fostului fotbalist, precizând că experiența avută cu familia Georgescu a lăsat în urmă amintiri neplăcute, deși legătura sa cu Dudu fusese una foarte bună.
Cu ce s-a ocupat Marina Georgescu înainte și după plecarea din România
Marina Georgescu a avut o carieră de peste trei decenii în domeniul medical, iar într-un interviu acordat publicației ProSport, în 2020, aceasta a povestit că a lucrat în radiologie, fiind angajată ca asistentă medicală la Policlinica Ministerului Afacerilor Interne.
După ce s-a stabilit în Canada alături de soțul său, Marina ar fi continuat să muncească, dar în centre destinate îngrijirii persoanelor în vârstă, potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului.
Cei doi au împreună un fiu, cunoscut în familie sub numele de „Duducă” și în trecut a activat ca arbitru în primul eșalon al fotbalului românesc, dar în ultimii ani s-a întors în București și a lucrat în domeniul bancar.
Ce spunea Dudu Georgescu despre soția sa, în urmă cu mai bine de 20 de ani
Totuși, în ciuda relatărilor făcute de cei care au avut experiențe mai dificile cu Marina, Dudu Georgescu vorbea cu apreciere despre soția sa. În anul 2004, fostul atacant explica - într-un interviu acordat revistei AS - că a avut parte de înțelegerea ei în anii în care fotbalul îi ocupa cea mai mare parte din timp.
Sportivul chiar își amintea cu plăcere că Marina îl aștepta de fiecare dată când pleca în cantonamente și că îi era greu să stea departe de ea. De asemenea, o descria ca pe o femeie puternică, pe care se putea baza.