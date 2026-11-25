Publicat 25 nov. 2026, 18:29 Actualizat 25 nov. 2026, 18:51

După moartea suspectă a lui Dudu Georgescu, apar detalii mai puțin știute despre soția sa, Marina Georgescu, iar apropiații vorbesc chiar despre un blestem asupra familiei, după ce a intrat în viața marelui fost fotbalist român.

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