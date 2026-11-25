Publicat 25 nov. 2026, 17:30 Actualizat 25 nov. 2026, 17:35

Consiliului General al Municipiului București (CGMB) a adoptat în ședința de miercuri, 25 noiembrie, un proiect de hotărâre care vizează extinderea și modernizarea corpului C2, precum și modificarea și relocarea corpurilor C3 și C4 de la Spitalul Clinic Colțea, investiția fiind finanțată prin Programul „Sănătate 2021-2027”.

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