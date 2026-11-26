CNAIR anunță restricții de circulație pentru anumite autovehicule, pe un drum foarte circulat din România. Măsura va fi valabilă doar în minivacanța de 1 Decembrie
Astfel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează conducătorii auto că în zilele de duminică, 29 noiembrie 2026 (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), luni 30 noiembrie (Sfântul Andrei) și marti, 1 decembrie (Ziua Națională a României) vor fi impuse restricții de circulație pentru anumite categorii de vehicule rutiere.
Conform prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă conform dispozițiilor Anexei nr. 1 la Ordin, în două intersecții de pe Drumul Național (DN 7), un drum foarte circulat din România:
CNAIR avertizează că nerespectarea prevederilor Ordinului MT - MAI numărul 1249-132/2018 constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii, prin aplicarea amenzii contravenționale.
Minivacanța de 1 Decembrie 2026 are patru zile libere consecutive, de sâmbătă, 28 noiembrie, până marți, 1 decembrie (Ziua Națională a României), incluzând și ziua de luni, 30 noiembrie (Sfântul Andrei).